"Золотой век" влип в громкий "ювелирный" скандал

Валерия напомнила, что гордится достижениями своей команды, которые уже в течение пяти лет работают над созданием уникальных украшений. За это время бренд выпустил 22 коллекции и 10 коллабораций.

"Я очень горжусь нашими достижениями, ценю вклад каждого в нашей команде, восхищаюсь мастерством наших ювелиров, которые ежедневно создают украшения по моим эскизам. Это плодотворный труд многих людей и Guzema Fine Jewelry - это дело моей жизни, которому я всецело посвящаю себя. И когда к моей работе, к работе моей команды относятся пренебрежительно, я не могу на это закрыть глаза", - гневно написала ювелир.

Она рассказала, что в начале 2021-го года компания выпустила коллекцию колец, которая идентична ее первой коллекции Classic Collection, созданной в 2016 году.

Валерия Гузема показала на фото только одно кольцо, которое один в один скопировал "Золотой возраст".

Фото: "украденное" у ювелира кольцо (instagram.com/valeriya_guzema)

"Все модели я разрабатываю самостоятельно, потом долго их тестирую на себе, и если украшение находит отклик в моем сердце, в реакции окружающих, я запускаю его в производство и получаю патент (свидетельство) на промышленный образец, который будет защищать мои изделия. Это довольно долгий и творческий путь одного украшения, и когда так откровенно посягают на мою интеллектуальную собственность, я считаю необходимым об этом рассказать", - добавила она.

Ювелир уже обратилась в суд и будет добиваться справедливости.

Фото: Патент на кольцо Валерии Гуземы (instagram.com/valeriya_guzema)