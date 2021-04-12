"Золотий вік" влип у гучний "ювелірний" скандал

Валерія нагадала, що пишається досягненнями своєї команди, які вже протягом п'яти років працюють над створенням унікальних прикрас. За цей час бренд випустив 22 колекції та 10 колаборацій.

"Я дуже пишаюся нашими досягненнями, ціную внесок кожного в нашій команді, захоплююсь майстерністю наших ювелірів, які щодня створюють прикраси за моїми ескізами. Це плідна праця багатьох людей і Guzema Fine Jewelry - це справа мого життя, якій я цілком присвячую себе. І коли до моєї роботи, до праці моєї команди ставляться зневажливо, я не можу на це заплющити очі", - гнівно написала ювелір.

Вона розповіла, що на початку 2021-го року компанія випустила колекцію каблучок, яка ідентична її першій колекції Classic Collection, створеній в 2016 році.

Валерія Гузема показала на фото лише одну каблучку, яку один в один скопіював "Золотий вік".

Фото: "вкрадена" у ювеліра каблучка (instagram.com/valeriya_guzema)

"Всі моделі я розробляю самостійно, потім довго їх тестую на собі, і якщо прикраса знаходить відгук у моєму серці, в реакції оточуючих, я запускаю її у виробництво і отримую патент (свідоцтво) на промисловий зразок, який захищатиме мої вироби. Це досить довгий і творчий шлях однієї прикраси, і коли так відверто зазіхають на мою інтелектуальну власність, я вважаю за необхідне про це розповісти", - додала вона.

Ювелір вже звернулася до суду і буде домагатися справедливості.

Фото: Патент на каблучку Валерії Гуземи (instagram.com/valeriya_guzema)