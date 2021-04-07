Украинских ведущих силой тащат на "Славянский базар": результат - увольнения, хейт и скандалы

Украинских ведущих продолжают объявлять представителями от нашей страны на юбилейном "Славянском базаре", который в 30-й раз пройдет в Витебске 15 июля 2021 года. Причем каждое такое заявление сопровождается скандалом и негативно отражается на репутации украинских представителей развлекательных масс-медиа. "Под раздачу" уже попали Тимур Мирошниченко , Андрей Доманский и теперь очередь дошла до Оксаны Антонюк, режиссера-постановщика ансамбля песни и танца ВСУ.

В чем суть скандала, и почему кое-кто из ведущих увольняется с украинского телевидения - читайте ниже в материале

Все началось с голоса "Евровидения" Тимура Мирошниченко

В конце марта председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НСТУ) Зураб Аласания заявил, что постоянный комментатор детского и взрослого "Евровидения", телеведущий Тимур Мирошниченко уволился с "Суспільного", чтобы поехать на "Славянский базар".

Тимур столкнулся с хейтом в свою сторону и поспешил заявить, что к Лукашенко в гости он не собирается, а сотрудничество с "Суспільним" не закончил, а решил перейти на совместительство, так как появляется там дважды в год - чтобы комментировать взрослое и детское "Евровидение".

Зураб и Тимошенко продолжили перепалку в соцсетях, при этом глава НСТУ обвинял телеведущего, что его имя по-прежнему значится среди ведущих "базара".

Недавно же стало известно, что Мирошниченко уволился и с канала "Украина", где он долгое время вел "Зірковий шлях". Об этом сообщили на Instagram-странице телепрограммы.

Скрин: Тимур Мирошниченко ушел с канала "Украина" (instagram.com/zirkovyi_shlyah)

Но сделал он это для нового этапа своей карьеры - Тимур стал одним из ведущих нового шоу на "1+1" - "Твой день", сообщив об этом в Instagram-блоге. Компанию ему составят Руслана Писанка, Влад Яма, Владимир Рабчун и Стася Ровинская.

Фото: Мирошниченко стал ведущим на 1+1 (tsn.ua)

Напомним, что Тимур Мирошниченко был ведущим "Евровидение-2017", которое проходило в Киеве. На канале "Украина" он вел "Зірковий шлях", а также из года в год комментировал взрослое и детское Евровидение.

Андрея Доманского "Славянский базар" тоже подставил

Андрея Доманского организаторы "базара" также поспешили заявить ведущим, после чего его соцсети начали заваливать сообщениями, содержащими хейт и даже угрозы.

Доманский не выдержал и напрямую обратился к "уважаемым белорусам".

"Уважаемые белорусы! Я не еду на славянский базар! Вынужден был закрыть комментарии из-за огромного потока как адекватных, так и агрессивных сообщений. Хочу отдельно поблагодарить людей, которые, несмотря на эмоции, высказывали свою точку зрения в уважительной форме", - написал Доманский в Instagram.

Он добавил, что его кандидатуру действительно рассматривали, но согласия он не давал, и не даст. При этом участие Доманского было указано в афише "Славянского базара".

Скрин: Андрей Доманский опроверг участие в "Славянском базаре" (instagram.com/andreydomanskyi)

Ведущей сделали Оксану Антонюк, но об этом она узнала из СМИ

Оксана Антонюк, режиссер-постановщик ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины, узнала о том, что едет на "Славянский базар" от журналистов, которые попросили прокомментировать ее участие.

Она была очень удивлена и сказала, что не получала приглашения от фестиваля, и предположила, что ее назвали, потому что организаторам "нужно было заявить кого-то от Украины".

Она и вправду не раз принимала участие в фестивале, в частности была его соведущей в прошлом году.

"Я не знаю, что будет сегодня вечером, не то, что будет через полгода. Все зависит от обстоятельств, в том числе от состояния здоровья. Учитывая события, происходящие в нашей стране и в Беларуси, учитывая политическую ситуацию, я стараюсь ничего не говорить и не планировать", - сказала Оксана Антонюк в комментарии "Детектор медиа".

Фото: Оксана Антонюк - справа (detector.media)

Антонюк добавила, что пока не знает, будет ли в фестивале "день Украины", и какая будет политическая ситуация. При этом свое участие она не подтвердила, но и не опровергла, уточнив при этом, что не является военной.

"Последние двадцать лет я участвовала - но сейчас надо смотреть, какая будет ситуация и в нашей стране, и в Белоруссии, которую я люблю, люблю ее народ", - заявила Антонюк.

Для справки: Оксана Антонюк - заслуженная артистка Украины, ведущая, сценарист и поет, пишет песни, работает в Ансамбле песни и танца Вооруженных Сил Украины.

В чем суть скандала с "поездкой" украинцев в Беларусь

Дело в том, что "Славянский базар в Витебске" финансируется из бюджета Союзного государства Беларуси и России и проходит под патронатом самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

После последних событий в Беларуси, связанных с жестокими репрессиями, запугиванием мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов, фальсификации выборов, решение наших ведущих принять участие в фестивале выглядело бы довольно странно. Ведь Украина, как и страны ЕС не признают Лукашенко легитимным президентом Беларуси.