"Золотой вагон" Медведчука показали на фото: там кухня, вип-купе и герб РФ

У Виктора Медведчука, который сбежал из-под домашнего ареста в первые дни вторжения РФ в Украину, есть собственный "золотой вагон". Сейчас он стоит в его поместье в Пуще-Водице, стыдливо прикрытый зеленой маскировочной сеткой. Заглянув же внутрь, можно ослепнуть от блеска. Такой подарок сделала мужу Оксана Марченко в день рождения.

Об этом говорится в сюжете программы Следствие Инфо.

Под сеткой можно увидеть настоящий железнодорожный перрон, а на перроне - вагон-ресторан. Попасть внутрь удалось благодаря активистам, которые охраняют имение олигарха от мародерства.

На перроне есть рельсы, скамейки для ожидания и даже часы и фонари. А над перроном висит название станции - "Дальняя". На рельсах стоит синий вагон-ресторан с надписью крупными золотыми буквами "Pullman" (название компании производителя люксовых автомобилей и железнодорожных вагонов).

Но компания Pullman этот вагон не делала (стоимость такого на заказ 2,5 млн долларов). Жена олигарха сэкономила, наняв украинских умельцев, которые "одолжили" эскизы.

Внутри вагона, все дорого-богато: позолота, красный бархат, ослепительно белые скатерти.

В поезде есть основной зал где-то на 40 человек, а также несколько отдельных комнат: кухня, вип-купе и туалет.

При входе стоит барная стойка. На стаканах в баре позолоченный герб Российской Федерации. Такие стаканы производит российский "Кубачинский комбинат", они стоят по пять тысяч гривен за штуку.

Слева у барной стойки - настольная лампа - эксклюзивное изделие от французского бренда Bronze D'Art Français. Такая модель "Наполеон lll" стоит более 100 тысяч гривен, но это цена без абажура.

Справа на баре - кофемашина люксового итальянского бренда Elektra, стоимостью от 220 тысяч гривен (базовая модель). У Медведчуков она сделана на заказ, поэтому может быть дороже.

В вагоне мебель отделана бархатом и другими дорогими тканями, а светильники включаются от нажатия на сенсорные кнопки. Над головой - витражи.

В углу вагона стоит нечто похожее на российский самовар. Некоторые элементы выглядят как позолота.

Возле самовара - вход в вип-купе, похожее на купе "Укрзализныци", но значительно роскошнее.

В туалете также много золотых элементов - как на самом унитазе, так и на кнопках слива воды и даже на шланге для биде.

На кухне шкафы и полки заставлены столовыми наборами от люксового французского бренда Cristofle Paris. Только сундук для хранения вилок, ложек и ножей стоит 14 тысяч гривен. Каждая серебряная вилка и ложка этого бренда стоит от 3 до 9 тысяч гривен.

Фото: Золотой вагон Медведчука (slidstvo.info)

Кроме того под вагоном построена большая кухня и кладовые для хранения продуктов.

Отметим, что 27 февраля стало известно, что Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. При этом защита утверждает, что он остается в столице. Точное его местопребывание неизвестно.