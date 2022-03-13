"Золотий вагон" Медведчука показали на фото: там кухня, віп-купе і герб РФ

У Віктора Медведчука, який втік з-під домашнього арешту в перші дні вторгнення РФ в Україну, є власний "золотий вагон". Зараз він стоїть в його маєтку в Пущі-Водиці, сором'язливо прикритий зеленою маскувальною сіткою. Заглянувши ж всередину, можна осліпнути від розкошів. Такий подарунок зробила чоловікові Оксана Марченко на день народження.

Про це йдеться в сюжеті програми Слідство Інфо.

Під сіткою можна побачити справжній залізничний перон, а на пероні - вагон-ресторан. Потрапити всередину вдалося завдяки активістам, які охороняють маєток олігарха від мародерства.

На пероні є рельси, лавки для очікування і навіть годинник та ліхтарі. А над пероном висить назва станції - "Дальняя". На рельсах стоїть синій вагон-ресторан з написом великими золотими літерами "Pullman" (назва компанії виробника люксових автомобілів та залізничних вагонів).

Але компанія Pullman цей вагон не робила (вартість такого на замовлення 2,5 млн доларів). Дружина олігарха зекономила, найнявши українських умільців, які "позичили" ескізи.

Всередині вагону, все дорого-богато: позолота, червоний оксамит, сліпучо білі скатертини.

У потязі є основна зала десь на 40 людей, а також кілька окремих кімнат: кухня, віп-купе і туалет.

При вході стоїть барна стійка. На склянках в барі позолочений герб Російської Федерації. Такі склянки виробляє російський "Кубачінський комбінат", вони коштують по п'ять тисяч гривень за штуку.

Ліворуч біля барної стійки - настільна лампа - ексклюзивний виріб від французького бренду Bronze D’Art Français. Така модель "Наполеон lll" коштує більше 100 тисяч гривень, але це ціна без абажура.

Праворуч на барі - кавомашина люксового італійського бренду Elektra, вартістю від 220 тисяч гривень (базова модель). У Медведчуків вона зроблена на замовлення, тому може бути дорожче.

У вагоні меблі оздоблені оксамитом та іншими дорогими тканинами, а світильники вмикаються від натискання на сенсорні кнопки. Над головою - вітражі.

У кутку вагона стоїть щось схоже на російський самовар. Деякі елементи виглядають як позолота.

Біля самовару - вхід у віп-купе, схоже на купе "Укрзалізниці", але значно розкішніше.

В туалеті так само багато золотих елементів - як на самому унітазі, так і на кнопках зливу води та навіть на шлангу для біде.

На кухні шафи та полиці заставлені столовими наборами від люксового французького бренду Cristofle Paris. Лише скриня для зберігання виделок, ложок та ножів коштує 14 тисяч гривень. Кожна срібна вилка та ложка цього бренду коштує від 3 до 9 тисяч гривень.

Фото: Золотий вагон Медведчука (slidstvo.info)

Окрім того під вагоном побудована велика кухня та комори для зберігання продуктів.

Зазначимо, що 27 лютого стало відомо, що Віктор Медведчук втік з-під домашнього арешту. При цьому захист стверджує, що він залишається в столиці. Точне його місцеперебування невідоме.