Золотой глобус 2020: самые громкие и неожиданные победы

Жюри международной премии Золотой глобус 2020 выбрали лучшие фильмы и лучших актеров прошедшего года. Премия Золотой глобус", присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года, вручается каждый год в январе и считается в США крупнейшей кинопремией после "Оскара".

5-серийный сериал "Чернобыль" удостоен Золотого глобуса в категории коротких сериалов. Сериал "Чернобыль" о трагедии на Чернобыльской АЭС вышел в 2019 году на телеканале HBO. В сентябре он получил международную премию Emmy.

Лучшая драма года - картина британского режиссера Сэма Мендеса "1917", рассказывающая о событиях Первой мировой войны.

Премия Золотой глобус 2020 (фото: goldenglobes.com)

Лучший комедийный сериал года – "Дрянь" (телесериал Би-би-си). К слову, английская актриса Фиби Уоллер-Бридж получила Золотой глобус за лучшую женскую роль в комедийном сериале, сценарий к которому она же и написала.

Британка Оливия Колман, также снимавшаяся в этом сериале, отмечена премией в номинации "Лучшая актриса в драме" за роль королевы в сериале Netflix "Корона".

Лучшим актером в драме назван Хоакин Феникс, который завоевал награду за роль в фильме "Джокер".

Лучшей актрисой в драме была выбрана Рене Зеллвегер, которая снялась в фильме "Джуди".

Фильм "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино получил Золотой глобус в категории "Лучшая комедия или мюзикл". Сам Тарантино получил приз за лучший сценарий. Сыгравший в этом фильме Брэд Питт удостоен награды за роль второго плана. Это второй Золотой глобус актера.

Впервые в истории кинопремии Золотой глобус приз за саундтрек к фильму получила женщина. Так, Хильдур Гуднадоттир забрала награду за работу над фильмом "Джокер". Она также работала над "Чернобылем".

Премия Золотой глобус 2020 (фото: goldenglobes.com)

Австралиец Рассел Кроу получил премию за лучшую мужскую роль в коротком сериале (мини-сериал "Самый громкий голос").

Музыкант Элтон Джон и поэт Берни Топин получили награду за лучшую песню к кинофильму (песня I'm Gonna Love Me Again к биографическому фильму "Рокетмен").

Лучшим фильмом на иностранном языке, как и ожидалось, стал обладатель "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля прошлого года - фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты", остросоциальная сатира на классовое неравенство в современном обществе.

Сюрпризом стала победа анимационного фильма "Потерянное звено", обошедшего известные сиквелы "Замороженный-2" и "История игрушек-4".