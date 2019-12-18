Украинский фильм получил 5 наград на Международном фестивале

Украинский фильм получил пять наград на Международном кинофестивале (Коллаж РБК-Украина)

Украинский фильм был высоко оценен критиками и членами жюри

Украинский фильм "Посторонний" режиссера Дмитрия Томашпольского получил сразу пять наград на Международном кинофестивале фантастики, хорроров и фэнтези Festival De Sci-Fi, Terror u Fantasia в городе Богота, Колумбия. Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

По сюжету фильма "Посторонний", во время выступления исчезает команда синхронного плавания прямо под водой в бассейне. Одновременно с этим исчезает пациентка водолечебницы во время приема хвойно-жемчужной ванны.

В фильме тесно переплетены детективные и фантастические направления. Главному герою инспектору Глуховскому, у которого не было ни одного нераскрытого дела, предстоит выяснить, каким образом связаны все исчезновения и при чем там кукла с живыми волосами.

Фильм Дмитрия Томашевского был высоко оценен критиками и жюри международного фестиваля. Он получил сразу пять наград в таких номинациях:

Лучший художественный фильм в категории SCI-FI

Лучший режиссер - Дмитрий Томашпольский

Лучший сценарий - Дмитрий Томашпольский

Лучший оператор - Сергей Смычок

Лучший художник - Алексей Величко

Стоит отметить, что в сети уже появился первый официальный трейлер украинского фильма. Главные роли в фильме исполнили Анастасия Евтушенко и Даша Трегубова. Продюсер фильма – Алена Демьяненко. Фильм создан "Кинокомпания Гагарин Медиа" при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. В прокат "Посторонний" выйдет в 2020 году.

"Посторонний" Первый официальный трейлер