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Украинский фильм попал в лонг-лист кинопремии "Золотой глобус"

STYLERФильмы и сериалы    04.11.2019 - 21:32
Украинский фильм попал в лонг-лист кинопремии "Золотой глобус"
Украинский фильм попал в список номинантов Золотого глобуса (Коллаж РБК-Украина)

Украинский фильм номинирован практически на все престижные кинопремии

Фильм "Домой" кримскотатарского режиссера Наримана Алиева вошел в лонг-лист престижной кинопремии "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Полный список номинантов на премию должны огласить 9 декабря 2019 года, а сама церемония награждения состоится 6 января 2020 года в Лос-Анджелесе. Известно, что в лонг-лист вошло еще 93 фильма из 65 стран мира.

Украинский фильм "Домой" был снят крымскотатарским режиссером Нариманом Алиевым. В нем рассказывается история мужчины по имени Мустафа, который во время военных действий на востоке Украины потерял сына. Он отправляется на восток вместе с младшим сыном, чтобы забрать тело и похоронить его на родине, в Крыму. В фильме показываются семейные взаимоотношения, традиции и быт крымских татар.

Ранее фильм "Домой" уже побывал на различных престижных международных фестивалях и был награжден Гран-при Одесского кинофестиваля "Золотой Дюк". Также он был представлен на кинофестивале в Каннах и включен в списки номинантов Европейской академии и в лонг-лист кинопремии "Оскар", в номинации "Международный полнометражный фильм".

В Украине фильм "Домой" выйдет в прокат уже 7 ноября.

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