Разминирование в Золотом продлится до 9 ноября

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Специалисты проводят техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистку местности, загрязненной взрывоопасными предметами

В районе разведения сил в населенном пункте Золотое-4 Луганской области до 9 ноября продлится разминирование. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

Сообщается, что до 9 ноября продлится техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка местности, загрязненной взрывоопасными предметами.

"Продолжаются мероприятия в области разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Сейчас проходит техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка местности загрязненной взрывоопасными предметами (по графику продлится до 9 ноября)", - говорится в сообщении.

Напомним, режим ограничения на передвижение в районе разведения сил в Золотом будет отменен в воскресенье, 3 ноября. В ООС заявили, начиная с 3 ноября, на участке разведения сил в Золотом можно будет свободно передвигаться. Также представитель штаба добавил, что в районе разведения сил в Золотом уже 12 дней не было зафиксировано ни одно нарушение режима прекращения огня.

Как известно, 29 октября в Золотом началось разведение сил и средств. В пятницу, 1 ноября, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтвердили завершение разведение сил и средств с обеих сторон на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области.