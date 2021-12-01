Золото, 15 миллионов налички и картина в образе Муссолини: что нашли у Кивы при обыске (видео)

Илья Кива хранил в своем трехэтажном особняке под Киевом слитки золота, а также наличные в национальной и иностранной валюте на общую сумму около 15 миллионов гривен, которые были обнаружены правоохранителями во время обыска пару недель назад.

Об этом говорится в журналистском расследовании Bihus.info .

Кроме того, в доме также нашли две картины, на которых народный депутат "ОПЗЖ" изображен в образе итальянского фашистского диктатора Бенито Муссолини, а также вместе со своими коллегами-однопартийцами Виктором Медведчуком и Вадимом Рабиновичем в образах персонажей фильма "Кавказская пленница" - Труса, Балбеса и Бывалого.

Найденные картины в "секретном" особняке Ильи Кивы под Киевом при обыске (фото: скриншот с видео)

Эти полотна ранее продавала в своем Facebook заместитель главного редактора пророссийского издания "Страна.ua" Светлана Крюкова.

На картинах Кива представлен и в образе Муссолини, и Бывалого из "Кавказской пленницы" (фото: скриншот)

Как и сам дом на восемь комнат с бассейном в Козине, обнаруженные в нем золото и наличка - в декларации скандального политика не указаны.

Журналист проекта Bihus.info Даниил Мокрик уточнил, что данные о найденных в особняке Кивы богатствах им предоставили источники в правоохранительных органах.

Так, у нардепа нашли около десятка различных слитков золота, в среднем на общую сумму - более миллиона гривен.

Золото и наличка, найденные при обыске в особняке Кивы в Козине под Киевом (фото: скриншот с видео)

Из наличных денег в доме Кивы были найдены: около 1,1 миллиона гривен и более 500 тысяч долларов, а также более 300 тысяч гривен в его авто. Все это в целом составляет приблизительно 15 миллионов гривен.

Видео: у Ильи Кивы в особняке под Киевом нашли золотые слитки и 15 миллиона наличных