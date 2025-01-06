"Золотий глобус-2025": названо переможців престижної кінопремії

Так, кримінальний мюзикл Жака Одіяра "Емілія Перес" забрав чотири нагороди, зокрема за "Найкращий мюзикл або комедії".

Найкращою драматичною стрічкою стала робота Брейді Корбета "Бруталіст". В цілому вона здобула три нагороди.

У той же час тріумфатором у списку серіалів став "Сьогун", якого відзначили чотирма нагородами, у тому числі за "Найкращий драматичний серіал".

Всі переможці "Золотого глобуса-2025"

Найкращий драматичний фільм: "Бруталіст"

"Бруталіст" Найкращий мюзикл або комедія: "Емілія Перес"

"Емілія Перес" Найкращий режисер драматичного фільму: Брейді Корбет ("Бруталіст")

Брейді Корбет ("Бруталіст") Найкращий фільм неанглійською мовою: "Емілія Перес"

"Емілія Перес" Найкращий анімаційний фільм: "Потік. Останній кіт на землі"

"Потік. Останній кіт на землі" Найкращий актор у драматичному фільмі: Едріен Броуді ("Бруталіст")

Едріен Броуді ("Бруталіст") Найкраща акторка у драматичному фільмі: Фернанда Торрес ("Я досі тут")

Фернанда Торрес ("Я досі тут") Найкраща акторка в мюзиклі або комедії: Демі Мур ("Субстанція")

Демі Мур ("Субстанція") Найкращий актор в мюзиклі або комедії: Себастьян Стен ("Інша людина")

Себастьян Стен ("Інша людина") Найкращий актор другого плану: Кіран Калкін ("Справжній біль")

Кіран Калкін ("Справжній біль") Найкраща акторка другого плану: Зої Салдана ("Емілія Перес")

Зої Салдана ("Емілія Перес") Найкращий сценарій драматичного фільму: Пітер Строхан ("Конклав")

Пітер Строхан ("Конклав") Найкращий драматичний серіал: "Сьогун"

"Сьогун" Найкращий серіал в жанрі комедії або мюзиклу: "Хитрощі"

"Хитрощі" Найкращий мінісеріал або телефільм: "Оленя"

"Оленя" Найкращий актор в драматичному серіалі: Хіроюкі Санада ("Сьогун")

Хіроюкі Санада ("Сьогун") Найкраща акторка в драматичному серіалі: Анна Саваі ("Сьогун")

Анна Саваі ("Сьогун") Найкраща акторка в комедійному серіалі або мюзиклі: Джин Смарт ("Хитрощі")

Джин Смарт ("Хитрощі") Найкращий актор в комедійному серіалі або мюзиклі: Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь")

Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь") Найкращий актор другого плану в серіалі: Таданобу Асано ("Сьогун")

Таданобу Асано ("Сьогун") Найкраща акторка другого плану в серіалі: Джессіка Ганнінг ("Оленя")

Джессіка Ганнінг ("Оленя") Найкращий актор другого плану в мінісеріалі або телефільмі: Колін Фаррел ("Пінгвін")

Колін Фаррел ("Пінгвін") Найкраща акторка другого плану в мінісеріалі або телефільмі: Джоді Фостер ("Справжній детектив")

Джоді Фостер ("Справжній детектив") Найкраща оригінальна музика: Трент Резнор, Аттікус Росс ("Претенденти")

Трент Резнор, Аттікус Росс ("Претенденти") Найкраща оригінальна пісня: El Mal ("Емілія Перес")

El Mal ("Емілія Перес") Найкращий стенд-ап: Елі Вонг ("Елі Вонг: Одинока жінка")

Елі Вонг ("Елі Вонг: Одинока жінка") Найкращі касові збори: "Wicked: Чародійка"

Нагадаємо, кінопремію "Золотий глобус" з 1944 року присуджує Голлівудська асоціація іноземної преси за повнометражні кінороботи, а також серіали і телевізійні фільми. Нагородження проходить після результатів голосування провідних журналістів, які спеціалізуються на тематиці Голлівуду.

Церемонію влаштовують на початку року, і ця подія символічно відкриває сезон кінонагород. А закриває його інша відома на весь світ кіновідзнака - премія Американської кіноакадемії "Оскар".