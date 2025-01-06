"Золотий глобус-2025": названо переможців престижної кінопремії

В ніч на 6 січня у Лос-Анджелесі відбулася 82-га церемонія вручення премії Голлівудської асоціації іноземної преси "Золотий глобус", під час якої назвали імена переможців.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на офіційний сайт машстабного заходу пише детальніше, що відомо.
Так, кримінальний мюзикл Жака Одіяра "Емілія Перес" забрав чотири нагороди, зокрема за "Найкращий мюзикл або комедії".
Найкращою драматичною стрічкою стала робота Брейді Корбета "Бруталіст". В цілому вона здобула три нагороди.
У той же час тріумфатором у списку серіалів став "Сьогун", якого відзначили чотирма нагородами, у тому числі за "Найкращий драматичний серіал".
Нагадаємо, кінопремію "Золотий глобус" з 1944 року присуджує Голлівудська асоціація іноземної преси за повнометражні кінороботи, а також серіали і телевізійні фільми. Нагородження проходить після результатів голосування провідних журналістів, які спеціалізуються на тематиці Голлівуду.
Церемонію влаштовують на початку року, і ця подія символічно відкриває сезон кінонагород. А закриває його інша відома на весь світ кіновідзнака - премія Американської кіноакадемії "Оскар".
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