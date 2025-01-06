"Золотой глобус-2025": названы победители престижной кинопремии

В ночь на 6 января в Лос-Анджелесе состоялась 82-я церемония вручения премии Голливудской ассоциации иностранной прессы "Золотой глобус", во время которой назвали имена победителей.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт машстабного мероприятия пишет подробнее, что известно.
Так, криминальный мюзикл Жака Одияра "Эмилия Перес" забрал четыре награды, в частности за "Лучший мюзикл или комедии".
Лучшей драматической лентой стала работа Брейди Корбета "Бруталист". В общей сложности она получила три награды.
В то же время триумфатором в списке сериалов стал "Сегун", которого отметили четырьмя наградами, в том числе за "Лучший драматический сериал".
Напомним, кинопремию "Золотой глобус" с 1944 года присуждает Голливудская ассоциация иностранной прессы за полнометражные киноработы, а также сериалы и телевизионные фильмы. Награждение проходит после результатов голосования ведущих журналистов, которые специализируются на тематике Голливуда.
Церемонию устраивают в начале года, и это событие символически открывает сезон кинонаград. А закрывает его другая известная на весь мир кинонаграда - премия Американской киноакадемии "Оскар".