Золотистий ретривер і лабрадор-ретрівер: в чому різниця?

Лабрадор-ретрівер і золотистий ретривер - дві популярні породи собак, які відомі своїм добрим характером. Хоча вони мають багато спільних рис, таких як дружність і терпіння, між ними багато різниці.
РБК-Україна (проект Styler) розказує, за якими ознаками відрізняти золотистого ретривера та лабрадор-ретривера.
Лабрадор-ретривери та золотисті ретривери мають багато спільного, що робить їх популярними собаками для сімей.
Що спільного між лабрадорами та золотистими ретриверами:
Однак варто пам'ятати про деякі спільні проблеми зі здоров'ям. Обидві породи мають схильність до алергій і проблем із суглобами, такими як дисплазія коліна і тазостегнового суглоба.
Крім цього, лабрадори схильні до ожиріння, а золотисті ретривери - до раку та часто мають вроджені вади серця.
Лабрадор-ретривери та золотисті ретривери, хоча і є близькими породами, мають різне походження. Лабрадори з'явилися на острові Ньюфаундленд, в східній провінції Канади, тоді як золотисті ретривери мають три різні підвиди, які походять з Великобританії, Сполучених Штатів та Канади.
При спостереженні за цими собаками можна помітити деякі схожості, але також є ключові риси, які допомагають їх відрізнити. А саме:
Попри схожість, золотистий ретривер і лабрадор - це не одне й те саме. Є також змішана порода під назвою голдадор, яка походить від поєднання генів золотистого та лабрадора-ретриверів.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Daily Paws, the Spruce Pets.