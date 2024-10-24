Золотистый ретривер и лабрадор-ретривер: в чем разница?

Лабрадор-ретривер и золотистый ретривер - две популярные породы собак, известные своим хорошим характером. Хотя у них много общих черт, таких как дружественность и терпение, между ними много разницы.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, по каким признакам отличать золотистого ретривера и лабрадор-ретривера.
Лабрадор-ретриверы и золотистые ретриверы имеют много общего, что делает их популярными собаками для семей.
Что общего между лабрадорами и золотистыми ретриверами:
Однако следует помнить о некоторых общих проблемах со здоровьем. Обе породы склонны к аллергиям и проблемам с суставами, такими как дисплазия колена и тазобедренного сустава.
Кроме этого, лабрадоры подвержены ожирению, а золотистые ретриверы - раку и часто имеют врожденные пороки сердца.
Лабрадор-ретриверы и золотистые ретриверы, хотя и являются близкими породами, имеют разное происхождение. Лабрадоры появились на острове Ньюфаундленд, в восточной провинции Канады, тогда как золотистые ретриверы имеют три разных подвида, происходящих из Великобритании, Соединенных Штатов и Канады.
При наблюдении за этими собаками можно заметить некоторые сходства, но также есть ключевые черты, помогающие их отличить. А именно:
Несмотря на сходство, золотистый ретривер и лабрадор - это не одно и то же. Есть также смешанная порода под названием голдадор, которая происходит от смешивания генов золотистого и лабрадора-ретривера.
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При написании материала были использованы источники: Daily Paws, the Spruce Pets.