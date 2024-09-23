Чи можуть собаки їсти яблука? Пояснення експерта

Чи можна собакам їсти яблука - питання, яке хвилює багатьох власників домашніх улюбленців. Яблука можуть бути корисним доповненням до раціону собаки, але важливо знати, як правильно їх давати.

РБК-Україна (проект Styler) розказує, чи можна собакам їсти яблука та думка експерта з цбого приводу.

Чи варто давати собакам яблука

Звісно, яблука можуть бути корисними для вашого собаки, але важливо знати кілька нюансів. Це фрукт, який містить багато корисних речовин, таких як вітаміни та клітковина.

Однак, перш ніж пригощати собаку яблуком, потрібно прибрати насіння, адже вони містять токсичні речовини. Також слід давати яблука в обмеженій кількості, щоб уникнути розладів шлунка.

Як правильно давати яблука вашому собаці

Коли ви вирішили пригостити собаку яблуком, важливо підготувати фрукт належним чином. Спочатку ретельно помийте яблука, щоб видалити залишки пестицидів.

Наступний крок - видалення серцевини та насіння, оскільки вони можуть бути небезпечними для здоров'я. Насіння містить ціанід, який є токсичним у великих кількостях. Після цього наріжте яблуко на невеликі шматочки, щоб ваш пес міг їх легко з'їсти.

"Завжди видаляйте серцевину та насіння, перш ніж давати яблука собаці. Це найкращий спосіб уникнути потенційних ризиків для здоров'я", - зазначає менеджер з комунікацій і ветеринарної допомоги доктор Шарон Олбрайт:

Харчова цінність яблук для собак

Яблука можуть стати корисним доповненням до раціону вашого собаки. Вони містять мало жиру та калорій, що робить їх відмінним вибором для підтримки здорової ваги. Крім того, яблука багаті на клітковину, яка сприяє кращому травленню та регулює роботу кишківника.

Цей фрукт також містить важливі вітаміни, такі як A та C, які підтримують імунну систему та загальне здоров'я собаки. Антиоксиданти, що містяться в яблуках, допомагають зберегти клітинне здоров'я.

"Яблука - це хороше джерело клітковини та вітамінів для собак. Проте важливо давати їх у помірних кількостях і в рамках збалансованої дієти", - підкреслює доктор Олбрайт.

Скільки яблук може з'їсти собака

Хоча яблука корисні, їх слід давати в помірних кількостях. Занадто багато фруктів у раціоні собаки може призвести до розладу травлення або дисбалансу. Зазвичай кілька невеликих шматочків яблука буде достатньо.

"Дотримуйтесь невеликих порцій і стежте за тим, щоб ласощі, включаючи яблука, становили не більше 10% від споживання калорій вашим собакою. Це допомагає запобігти проблемам із травленням і зберігає збалансованість раціону", - рекомендує доктор Олбрайт.