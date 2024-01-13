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Золоте правило візажиста: відмовтеся від цих кольорів губної помади, інакше зіпсуєте увесь образ

Названо найгірший колір помади (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Губна помада здатна довершити образ жінки та зробити макіяж неповторним. Втім, іноді стається так, що після нанесення помади зуби виглядають жовтими, а посмішку дуже важко назвати голлівудскьою, і це через неправильно підібраний колір.

Які відтінки помади зроблять ваш образ ідеальним та візуально відбілять зуби, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: TikTok-сторінка б'юті-блогерки Мел Беллес та сайт Daily Express.

Які кольори помади псують увесь образ

За словами візажистки, яка ділиться порадами у мережі, існує "золоте правило". Б'юті-майстри зазвичай уникають теплих відтінків. Персикові та помаранчеві кольори помади здатні "витягнути" жовті відтінки зубів, навіть якщо вони насправді білі.

Саме тому варто обирати більш холодні кольори. Існує чимало чудових відтінків червоної помади. І серед них ви точно знайдете той, який подарує вам голлівудську посмішку.

"Давайте будемо чесними, усі добре виглядають з класичною червоною помадою" - додала блогерка.

Який колір помади зіпсує образ (фото: freepik.com)

Як правильно підібрати колір помади

Експерти радять подивитися на відтінок помади на тлі чогось синього. Ви можете нанести трохи помади на руку та піднести її до яскравої синьої тканини. Якщо колір буде ніби приглушеним - вам пощастило, адже ви знайшли холодний відтінок.

"Якщо колір губної помади виглядає так, ніби він конкурує з синім, ймовірно, він теплий і може зробити ваші зуби жовтими", - пояснили візажисти.

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