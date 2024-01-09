Візажистка розібрала техніку макіяжу Кайлі Дженнер (відео)

Кайлі Дженнер - відома модель, зовнішністю якої, захоплені мільйони дівчат в усьому світові, а чоловіки просто божеволіють від її краси.

А от про техніку макіяжу Кайлі, який робить правильні акценти, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку візажистки Оксани Бугай.

Якою технікою Кайлі Дженнер робить макіяж

Макіяж Кайлі завжди виглядає дуже акуратно, професійно на красиво, але сам процес займає час і техніка особлива.

Перше, на що треба звернути увагу, це те, що Дженнер обирає матовий тон, а також вона підкреслює вилиці консилером та перекриває ним темні кола під очима. А ось бронзером, до речі, досить яскравим Кайлі робить вилиці більш помітними та виділяє овал обличчя для балансу тіней.

Зробити правильні акценти їй допомагають гарно підібрані пензлики та розуміння у підборі кольорів. Улюбленим відтінком у макіяжі Кайлі є її однойменні рум’яна яскраво-рожевого кольору, які вона наносить прямо на вилицю, тобто, трохи вище, ніж варто це робити у класичних макіяжах.

А ще однією особливістю техніки моделі є застосування у процесі контурингу розсипчасту білу пудру. Нею варто підкреслити лінію під очима і довести до вилиць і те ж саме зробити на рівні нижньої частини щоки.

Техніка макіяжу Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Брови Кайлі завжди графічні, тому тут теж присутній макіяж. А ось очі модель фарбує яскраво, тому для цього варто взяти консилер та пройтися ним по очах, перед тим як наносити тіні або підводку.

Для макіяжу очей варто брати тіні коричневих відтінків, оскільки саме такі використовує Дженнер і саме тінями вона виводить стрілку, а вже потім підкреслює підводкою. Але не завжди.

А ось на макіяж губ Дженнер майже не витрачає часу та косметики, вона наносить матову помаду у нюдових відтінках, або ж просто зволожує їх блиском, аби вони просто блищали здалеку та були зволоженими.