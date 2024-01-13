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Золотое правило визажиста: откажитесь от этих цветов губной помады, иначе испортите весь образ

Назван худший цвет помады (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Губная помада способна завершить образ женщины и сделать макияж неповторимым. Впрочем, иногда случается так, что после нанесения помады зубы выглядят желтыми, а улыбку очень трудно назвать голливудской, и это из-за неправильно подобранного цвета.

Какие оттенки помады сделают ваш образ идеальным и визуально отбелят зубы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: TikTok-страница бьюти-блогерши Мел Беллес и сайт Daily Express.

Какие цвета помады портят весь образ

По словам визажистки, которая делится советами в сети, существует "золотое правило". Бьюти-мастера обычно избегают тёплых оттенков. Персиковые и оранжевые цвета помады способны "вытянуть" желтые оттенки зубов, даже если они на самом деле белые.

Именно поэтому следует выбирать более холодные цвета. Существует немало замечательных оттенков красной помады. И среди них вы найдете точно тот, который подарит вам голливудскую улыбку.

"Давайте будем честными, все хорошо выглядят с классической красной помадой" - добавила блогерша.

Какой цвет помады испортит образ (фото: freepik.com)

Как правильно подобрать цвет помады

Эксперты советуют посмотреть на оттенок помады на фоне чего-нибудь синего. Вы можете нанести немного помады на руку и поднести ее к яркой синей ткани. Если цвет будет словно приглушенным - вам повезло, ведь вы обнаружили холодный оттенок.

"Если цвет губной помады выглядит так, будто он конкурирует с синим, вероятно, он теплый и может сделать ваши зубы желтыми", - объяснили визажисты.

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