Як швидко відростити волосся? 6 кроків до густої та пишної шевелюри

Розкішне, густе та довге волосся - мрія багатьох дівчат і жінок. Однак відростити шевелюру не завжди буває просто. На щастя, прискорити цей процес цілком реально.

Робіть масаж голови. Це допоможе стимулювати волосяні фолікули, що запустить процеси. Робіть масаж щодня, ви впораєтеся з цим самостійно. Кінчиками пальців "малюйте" на голові кола, намагаючись торкатися кожної ділянки шкіри.

Використовуйте для догляду за волоссям натуральні засоби. Відмовтеся від агресивних засобів, які лише "вбивають" волосся хімією. Замість цього обирайте шампуні, бальзами та маски, які містять алое, олію ши та жожоба.

Секрет догляду за волоссям (фото: freepik.com)

Не забувайте про маски та відлущування шкіри голови. Для росту волосся недостатньо мити їх шампунем. Шкіру потрібно очищати від бруду та жиру, з цим справляються спеціальні скраби. Також волосся потрібно наситити корисними речовинами, для цього підберіть гарну маску.

Змініть наволочку. Експерти радять спати на шовку чи атласі. Наволочки з таких тканин не дають волоссю плутатися і ламатися. А тому якщо ви прагнете довгої шевелюри, відмовтеся від звичайної постільної білизни.

Як відростити волосся (фото: freepik.com)

Не пропускайте стрижки. Багато хто думає, що волосся не потрібно стригти. Однак якщо ви не позбавлятиметеся від сухих кінчиків, волосся почне рости повільніше. Стрижка дає волоссю легкість та сили.

Почніть приймати вітаміни. Якщо ви помічаєте, що волосся почало рости дуже повільно, задумайтеся про колаген і біотин. Проконсультуйтеся з вашим лікарем і дізнайтеся, чи потрібно приймати вітаміни.