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"Знову промахнулися": зірка "Зоряних воєн" дотепно відповів на критику росіян через допомогу Україні

Марк Гемілл (фото: .instagram.com/soulseedsforall)
Автор: Юлія Любченко

Зірка "Зоряних воєн" дотепно втер носа дипломатам РФ через їхнє звинувачення акторові щодо допомоги Україні.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис актора в соціальній мережі Х.

Марк Гемілл дотепно відповів росіянам

Річ в тому, що посольство Росії у своєму офіційному акаунті в X показали фото Володимира Зеленського в кофті з посиланням на кіносагу "Зоряні війни". На ній був непростий напис, а саме: "Come to the Dark Side", що у перекладі звучить, як "Переходь на темну сторону". 

Тобто, вони вважають, що Україна - це зло й актор перейшов на темну сторону допомагаючи українцям. Причиною такого “жарту” стала нещодавня новина про те, як Марк Гемілл допоміг зібрати кошти на понад 500 дронів для України. 

"Як вам це подобається, шанувальники "Зоряних воєн"? Люк Скайвокер перейшов на темну сторону", - підписали знімок росіяни. 

Ці слова є прямим натяком, на те, що Гемілл “заплямував” себе допомогою Україні. 

Але актор не розгубився, і дотепно відповів на таку витівку з боку міністрів РФ та дав зрозуміти, що такі спроби росіян звинуватити або розкритикувати його марні. 

"Скажи мені, що ти не розумієш "Зоряні війни". Підказка: український народ - це бунтівники, а ви - Імперія Зла. Росіяни знову промахнулися, але дякую за гру! PS: Для мене велика честь відповісти на заклик Президента Володимира Зеленського стати послом дронів, щоб захистити його країну від вашого злочинного вторгнення", - написав Гемілл.

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