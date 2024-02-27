"Снова промахнулись": звезда "Звездных войн" остроумно ответил на критику россиян из-за помощи Украине

Марк Гэмилл остроумно ответил россиянам

Дело в том, что посольство России в своем официальном аккаунте в X показали фото Владимира Зеленского в кофте со ссылкой на киносагу "Звездные войны". На ней была непростая надпись, а именно: "Come to the Dark Side", которая в переводе звучит как "Переходи на темную сторону".

То есть они считают, что Украина - это зло и актер перешел на темную сторону помогая украинцам. Причиной такой "шутки" стала недавняя новость о том, как Марк Гэмилл помог собрать средства более чем на 500 дронов для Украины.

"Как вам это нравится, поклонники "Звездных войн"? Люк Скайуокер перешел на темную сторону", - подписали снимок россияне.

Эти слова являются прямым намеком на то, что Хэмилл "запятнал" себя помощью Украине.

Но актер не растерялся, и остроумно ответил на такую проделку со стороны министров РФ и дал понять, что такие попытки россиян обвинить или раскритиковать его бесполезны.

"Скажи мне, что ты не понимаешь "Звездные войны". Подсказка: украинский народ - это мятежники, а вы - Империя Зла. Россияне снова промахнулись, но спасибо за игру! PS: Для меня большая честь ответить на призыв Президента Владимира Зеленского стать послом дронов, чтобы защитить его страну от вашего преступного вторжения", - написал Хэмилл.