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Як склалось життя головних акторів космічної саги "Зоряні війни" (фото)

Четвер 25 січня 2024 20:22
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Як склалось життя головних акторів космічної саги "Зоряні війни" (фото) Як змінилось життя акторів "Зоряних війн" (фото: Кіноріум)
Автор: Юлія Любченко

"Зоряні війни" - легендарна космічна сага, яка розпочала свою історію ще у 1977 році. З того моменту життя акторів змінилося дуже сильно.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило показати, як змінилися герої "Зоряних війн".

Під час підготовки матеріалу були використані джерела: Кіноріум.

Гаррісон Форд

Актор знімався у "Зоряних війнах" з самого першого епізоду і попри свій образ запам’ятався глядачам своєю харизмою. Зараз актор приділяє час рибалці та полюбляєлітати на власному літаку. Гаррісон одружений з акторкою Калістою Флокхард і виховує п’ятьох дітей.

Як склалось життя головних акторів космічної саги &quot;Зоряні війни&quot; (фото)Як склалось життя головних акторів космічної саги &quot;Зоряні війни&quot; (фото)

Гаррісон Форд (фото: Кіноріум)

Пітер Мейг’ю

Актор запам'ятався глядачам, завдяки ролі у "Зоряних війнах", точніше, його образу, який є досить нестандартним та складним.

Пітер Мейг’ю грав Чубакку в таких частинах "Зоряних війн", як:

  • "Нова надія"
  • "Імперія завдає удару у відповідь"
  • "Повернення джедая"
  • "Помста ситхів"
  • "Пробудження сили".

На актора звернули увагу режисери через його рідкісний зріст, який становив понад 2 метри. На жаль, у 2019 році його не стало.

Як склалось життя головних акторів космічної саги &quot;Зоряні війни&quot; (фото)Як склалось життя головних акторів космічної саги &quot;Зоряні війни&quot; (фото)

Пітер Мег'ю (фото: Кіноріум)

Керрі Фішер

"Зоряні війни" стали для акторки справжнім "зеленим світлом" у світ кіно. Керрі, яка зіграла роль принцеси Леї Органи у сазі, активно знімалася у різних фільмах і шоу, наприклад, у "Теорії великого вибуху".

Та у 2016 році американської акторки не стало в літаку, її намагалися врятувати, але не змогли. На момент, коли Керрі пішла з життя, їй було 60 років.

Як склалось життя головних акторів космічної саги &quot;Зоряні війни&quot; (фото)Як склалось життя головних акторів космічної саги &quot;Зоряні війни&quot; (фото)

Керрі Фішер (фото: Кіноріум)

Марк Гемілл

Кінокар’єра актора налічує понад 300 фільмів, але визначною роллю для нього стала роль саме джедая Люка Скайвокера, брата Леї.

У 2022 році Марк став амбасадором благодійної платформи United24, яка збирає гроші на підтримку України під час повномасштабної війни. Він впевнений, що добро перемагає зло, а у нашому випадку - переможе Україна

До слова, актор "Зоряних війн" допоміг Україні зібрати кошти на розвідувальні безпілотники Heidrun, які вже приїхали до України.

Як склалось життя головних акторів космічної саги &quot;Зоряні війни&quot; (фото)Як склалось життя головних акторів космічної саги &quot;Зоряні війни&quot; (фото)

Марк Гемілл (фото: Кіноріум)

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