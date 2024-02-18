Як у "Зоряних війнах". У мережі показали новий космічний корабель, який відправиться на МКС цьогоріч

Американська компанія Sierra Space продемонструвала свій космічний корабель, який у першій половині 2024 року відправлять на Міжнародну космічну станцію для доставлення вантажу.

Як виглядає космічний апарат

Конструкція космічного корабля віддалено нагадує космічний шаттл NASA, хоча має багато закруглених країв і гладкі аеродинамічні крила, які нагадують апарати із фільму "Зоряні війни". Космічний корабель зараз встановлений на вантажному модулі на випробувальному центрі NASA Neil Armstrong в Огайо.

Транспортний засіб під назвою "Tenacity" призначений для вертикального старту на ракеті United Launch Alliance Vulcan Centaur, яка цього року вже вивела на орбіту посадковий модуль Astrobotic.

Після повернення та стрімкого входження в атмосферу Землі корабель може ковзати по повітрю, використовуючи свої крила, щоб безпечно повернути вантаж і членів екіпажу - це альтернатива парашутам і океанським посадкам.

Tenacity цьогоріч має відправитись на МКС (фото: Getty Images)

Tenacity має здійснити свій перший політ до МКС без екіпажу на борту в рамках демонстраційної місії. Запуск має відбутися у першій половині 2024 року. Але перед цим він та вантажний модуль мають пройти випробування, щоб переконатися, що транспортні засоби можуть вижити в екстремальних умовах космічного простору.

"Усі випробування, які ми проводили за останні шість років, а також випробування розробки, уся автономність та аеродинаміка - це випробування навколишнього середовища того, що транспортний засіб побачить на стартовому майданчику під час відправлення у космос. Тестування пов’язане з копіюванням космічного середовища, космічного вакууму, це буде зроблено в камері теплового вакууму", - заявив генеральний директор Sierra Space Том Віс.

Зазначається також, що Sierra Space має серйозну конкуренцію, коли справа доходить до перевезення вантажів і астронавтів на орбіту Землі. Адже космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX вже виконав сім оперативних місій доставки екіпажу на космічну станцію і виконав 29 безпілотних місій до орбітальної лабораторії.