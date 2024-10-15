"Знову почнуть вітати": Анна Кошмал пожартувала про свою вагітність та показала ефектні фото

Анна Кошмал знялася в ефектній фотосесії

29-річна зірка постала на фото в чорній обтислій сукні, яка підкреслила її животик і дозволила продемонструвати ноги. Вбрання мало ефектний виріз у зоні плечей і було короткої довжини.

Свій образ Кошмал доповнила об'ємним укладеним волоссям, зачесаним на один бік, масивними аксесуарами у вигляді браслетів та перснів, а також макіяжем. З взуття вона обрала чоботи, які в тренді цього сезону.

"Умовна десята публікація, під якою мене знову почнуть всі вітати", - пожартувала Анна в підписі до серії кадрів.

Анна Кошмал показала "вагітні" фото (фото: instagram.com/smorkovkina)

І, як можна помітити, акторка не помилилася, адже більшість підписників продовжують вітати Кошмал із радісною новиною. Ось деякі їхні коментарі:

"Яка гарна!"

"Щирі вітання, Аню, це щастя!"

"Як же личить вагітність!"

"Красуня! Найкраща фігура!"

"Вагітна жінка - найкраща фігура в житті"

"Щоб всі виглядали так ідеально!"

"Вітань багато не буває, тому вітаємо!"

"Ви дуже гарна та ніжна"

"Красива і неймовірна!"

"Підписники - це як старий дід, який дивується кожного разу, як вперше"

"Я так чекала, чи підтвердяться мої підозри, і ось підтвердження. Вітаю!"

"Вона вагітна? Скільки я спала?"

Анна Кошмал вагітна вдруге (фото: instagram.com/smorkovkina)

Нагадаємо, разом із чоловіком акторка виховує 6-річного сина Мишка. За свого коханого Анна вийшла заміж у 2017 році, і його обличчя вона не показує у соцмережах, лише інколи дивує користувачів кадрами, де видно його руку чи плече.

Анна Кошмал з чоловіком та сином (фото: instagram.com/smorkovkina)

Натомість спільними знімками із сином Кошмал радує шанувальників досить часто. Раніше вона також зазначала, що не планує залишати заняття йогою через вагітність.

"У першому триместрі взагалі не можна практикувати. Мені було дуже складно, бо йога - це єдине, що мене завжди швидко реанімувало в щільному графіку. Але у мене не було шансів: мене так нудило, що я навіть не могла нахилитися, не кажучи вже про виконання асан. З наступного понеділка я повертаюся до практик, але вже під пильним наглядом майстра", - писала Анна.