"Снова начнут поздравлять": Анна Кошмал пошутила о своей беременности и показала эффектные фото

В конце сентября украинская актриса Анна Кошмал объявила о второй беременности, а затем рассказала о своем самочувствии в этот особый период. Теперь звезда сериалов и фильмов поразила поклонников эффектными фото и в подписи к ним пошутила.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости пишет об этом подробнее.
29-летняя звезда предстала на фото в черном обтягивающем платье, которое подчеркнуло ее животик и позволило продемонстрировать ноги. Наряд имел эффектный вырез в зоне плеч и был короткой длины.
Свой образ Кошмал дополнила объемными уложенными волосами, зачесанными на одну сторону, массивными аксессуарами в виде браслетов и колец, а также макияжем. Из обуви она выбрала сапоги, которые в тренде в этом сезоне.
"Условная десятая публикация, под которой меня снова начнут все поздравлять", - пошутила Анна в подписи к серии кадров.
И, как можно заметить, актриса не ошиблась, ведь большинство подписчиков продолжают поздравлять Кошмал с радостной новостью. Вот некоторые их комментарии:
Напомним, вместе с мужем актриса воспитывает 6-летнего сына Мишу. За своего любимого Анна вышла замуж в 2017 году, и его лицо она не показывает в соцсетях, иногда удивляет пользователей кадрами, где видна его рука или плечо.
Вместе с тем общими снимками с сыном Кошмал радует поклонников довольно часто. Ранее она также отмечала, что не планирует оставлять занятия йогой в период беременности.
"В первом триместре вообще нельзя практиковать. Мне было очень сложно, потому что йога - это единственное, что меня всегда быстро реанимировало в плотном графике. Но у меня не было шансов: меня так тошнило, что я даже не могла наклониться, не говоря уже о выполнении асан. Со следующего понедельника я возвращаюсь к практикам, но уже под пристальным наблюдением мастера", - писала Анна.