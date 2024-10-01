Знову передбачили майбутнє? У "Сімпсонах" знайшли відсилання до "білих вечірок" P. Diddy

Останні кілька тижнів арешт P. Diddy став однією з головних тем для обговорення в усіх соцмережах. Користувачі TikTok з'ясували, що легендарні "білі вечірки" репера проводилися вже давно. Ба більше, їх навіть показали в одній із серій "Сімпсонів".

Про що йде мова - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Уважні користувачі звернули увагу, що в епізоді "Сімпсонів" 2019 року передбачено деталі скандальних вечірок P. Diddy. Йдеться про епізод під назвою "Великий Фетсбі", який вийшов у 28 сезоні. У ньому персонаж, що нагадує репера, організовував ексклюзивну вечірку, на яку всі гості були одягнені в біле.

Користувачі TikTok відзначили кілька дивовижних подібностей між епізодом "Сімпсонів" і реальними "білими вечірками" P. Diddy:

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Повністю білий дрес-код . Як в епізоді, так і на справжніх вечірках, суворий білий дрес-код був обов'язковим, що є фірмовою рисою заходів P. Diddy.

. Як в епізоді, так і на справжніх вечірках, суворий білий дрес-код був обов'язковим, що є фірмовою рисою заходів P. Diddy. Зіркові гості . В епізоді персонаж, що нагадує P. Diddy, влаштовує пишну вечірку, на якій присутні знаменитості та світські левиці, що нагадує список гостей на реальних "білих вечірках".

. В епізоді персонаж, що нагадує P. Diddy, влаштовує пишну вечірку, на якій присутні знаменитості та світські левиці, що нагадує список гостей на реальних "білих вечірках". Екстравагантна атмосфера. Розкішна обстановка вечірки в епізоді відображає ту атмосферу, яка зазвичай панувала на "білих вечірках" P. Diddy.

Що пишуть юзери

Відео в TikTok викликало бурхливі обговорення у соцмережах. Багато користувачів здивовані цим дивним збігом, адже давно існує думка, що "Сімпсони" передбачають майбутнє!

Деякі персонажі епізоду схожі не тільки на P. Diddy, а й на Beyonce і Jay-Z, яких зараз активно критикують в інтернеті через звинувачення в причетності до організації заборонених заходів.

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Нагадаємо, проти репера та музичного продюсера P. Diddy висунули звинувачення в насильстві, організації секс-трафіку та торгівлі людьми. Зараз Шон Комбс перебуває під вартою.