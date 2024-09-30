5 зірок, чиї злиті листування ледь не коштували їм кар'єри і навіть сім'ї

Коли ти відомий на весь світ, приховати що-небудь стає непросто. Зокрема, особисті листування можуть стати надбанням громадськості завдяки хакерам або недобросовісним співрозмовникам.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про зірок, чиї власні слова стали компроматом, який ледь не зруйнував їхню кар'єру чи сімейні стосунки.

Адам Левін

Навколо соліста Maroon 5 Адама Левіна і його дружини Бехаті Прінслу розгорівся скандал, коли стало відомо про його флірт з іншими жінками в соцмережах. Модель і тіктокерка Самнер Стро стверджувала, що мала стосунки з Левіном протягом року.

Вона також заявила, що Адам навіть хотів назвати свого сина на її честь. Музикант підтвердив, що "перейшов межу", але не став коментувати деталі. Незважаючи на це, Бехаті його, схоже, пробачила, і пара продовжує жити разом.

Адам Левін і Бехаті Прінслу (фото: instagram.com/adamlevine)

Армі Гаммер

Три роки тому актор Армі Гаммер потрапив у скандал, коли кілька колишніх партнерок опублікували його листування, в яких він розповідав про БДСМ-фантазії і згадував канібалізм. Пізніше його звинуватили у зґвалтуванні, але Гаммер заперечував усі звинувачення.

Цей скандал призвів до того, що його перестали запрошувати в кіно, і він тимчасово влаштувався продавцем таймшерів. Влітку він повернувся в Лос-Анджелес, де його підтримав Роберт Дауні-молодший. У червні 2023 року з актора зняли всі звинувачення.

Армі Гаммер (фото: Вікіпедія)

Джонні Депп

Листування Джонні Деппа та його друга Пола Беттані, оприлюднене під час одного з судових розглядів, свого часу викликало бурхливу реакцію. У ньому друзі жартували про те, як позбутися Ембер Герд.

Зірка "Піратів Карибського моря" пропонував спалити її. Але Полу ця ідея не сподобалася, і він запропонував вчинити інакше.

Джонні Депп (фото: Getty Images)

"Не думаю, що її варто спалювати. Адже вона не відьма. До того ж гарненька. Може, втопимо? Що думаєш?", - заявив Беттані. На це Депп відповів, що актрису краще "спочатку втопити, а потім спалити".

Депп заявив, що це був чорний гумор, а не реальні погрози. Попри це, актор зіштовхнувся зі "скасуванням" у Голлівуді та втратив ролі. Однак пізніше, в іншому судовому процесі, Джонні зміг довести, що Герд теж поводилася недобросовісно, що змінило суспільне сприйняття ситуації.

Ембер Герт (фото: Getty Images)

Каньє Вест

Листування Каньє Веста у мережі стали надбанням громадськості не з вини недругів, а завдяки йому самому.

В одному з них він сперечався з колишньою дружиною Кім Кардашьян, висловлюючи невдоволення її тодішнім бойфрендом Пітом Девідсоном, роблячи грубі випади на його адресу. В іншому листуванні репер безпосередньо погрожував самому Піту. Девідсон, зі свого боку, вирішив не тільки вступити в конфлікт, а й стати на захист Кім.

Каньє Вест і Кім Кардашьян (фото: Getty Images)

"Будь ласка, заспокойся і послухай хвилинку. Насправді Кім - найкраща у світі мама. Те, що вона робить для своїх дітей, - це просто приголомшливо. Я вважаю, що тобі дуже пощастило, що вона мати твоїх дітей. Я вирішив, що більше не можу дозволити тобі поводитися таким чином і мучити нас. Подорослішай нарешті", - написав Піт.

У відповідь Каньє запитав, де той перебуває, на що Піт відповів: "У ліжку з твоєю дружиною".

У серпні стало відомо, що Кім і Девідсон розійшлися, а Вест щасливо одружений. З Б'янкою Цензорі Каньє таємно одружився лише через два місяці після розлучення з Кім.

Піт Девінсон (фото: Getty Images)

Девід Бекхем

У 2017 році хакери опублікували особисті повідомлення Девіда Бекхема, з яких стало зрозуміло, що він займався благодійністю, щоб отримати лицарський титул. Бекхем грубо висловився про лордів, які не допомогли йому в цьому.

Він підтвердив справжність листування, але пояснив, що деякі повідомлення були написані в пориві емоцій. Колишній футболіст підкреслив, що титул для нього не важливий, і пообіцяв продовжувати свою роботу з ЮНІСЕФ.

Девід Бекхем (фото: instagram.com/davidbeckham)