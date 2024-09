Вбили Майкла Джексона? Фани звинувачують P. Diddy, Бейонсе і Jay-Z у смерті короля поп-музики

Історія почалася з того, що колишня дівчина P. Diddy звинуватила його у фізичному насильстві та участі в торгівлі людьми. Репер часто організовував розкішні вечірки, на яких збиралися численні зірки шоу-бізнесу. З чуток, саме на цих заходах він займався нелегальними операціями, пов'язаними з трафікінгом.

Сьогодні багато знаменитостей відкрито виступили проти Шона Комбса (справжнє ім'я артиста), звинувачуючи його в ще більш тяжких злочинах, таких як вбивства. Серед його ймовірних "спільників" згадуються Бейонсе і Джей Зі, які були його близькими друзями і часто були присутні на його вечірках.

Бейонсе і Джей Зі (фото: Getty Images)

Ходять чутки, що вони робили все можливе, щоб залишатися на вершині музичних чартів і перемагати у всіх номінаціях.

В інтернеті поширилася моторошна теорія про те, що це тріо нібито організовувало вбивства відомих музикантів, щоб усунути конкурентів. Серед їхніх імовірних жертв згадуються Алія, Left Eye, і, що найважливіше, Майкл Джексон.

Деякі виконавці навіть натякали у своїх піснях, що ці артисти могли загинути не з природних причин.

Майкл Джексон і Алія (фото: Вікіпедія)

Нині у мережі набирає популярності трек Джей Коула "She Knows", що став причиною появи теорії про вбивства. У своїй пісні він згадує трьох покійних артистів, а потім повторює рядки "she knows", які сприймаються двояко.

З одного боку, це перекладається як "вона знає", але з іншого - фраза нагадує дівоче прізвище Бейонсе, Knowles. Шанувальники переконані, що таким чином репер натякає на можливу причетність Бейонсе до смерті своїх колег.

Минулого понеділка, 16 вересня, репер P. Diddy був заарештований за звинуваченнями в торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації та вимагання.

Згідно з інформацією з The Washington Post, в обвинувальному висновку стверджується, що він використовував свій спосіб життя і бізнес-імперію для створення великої злочинної мережі. У цій діяльності брали участь його особисті помічники і співробітники.

Since P.Diddy's arrest, new photos from one of his evenings in 2001 with Aaliyah have emerged... We can see JLO, Busta Rhymes, Damon Dash, Jay-Z…



What do you think?



Aaliyah is so pretty pic.twitter.com/m5Ebd6KqrC