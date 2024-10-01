Снова предсказали будущее? В "Симпсонах" нашли отсылку к "белым вечеринкам" P. Diddy

Последние несколько недель арест P. Diddy стал одной из главных тем для обсуждения во всех соцсетях. Пользователи TikTok выяснили, что легендарные "белые вечеринки" рэпера проводились уже давно. Более того, их даже показали в одной из серий "Симпсонов".

О чем идет речь - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Внимательные пользователи обратили внимание, что в эпизоде "Симпсонов" 2019 года предусмотрены детали скандальных вечеринок P. Diddy. Речь идет об эпизоде под названием "Великий Фэтсби", который вышел в 28 сезоне. В нем персонаж, напоминающий рэпера, организовывал эксклюзивную вечеринку, на которую все гости были одеты в белое.

Пользователи TikTok отметили несколько удивительных сходств между эпизодом "Симпсонов" и реальными "белыми вечеринками" P. Diddy:

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Полностью белый дресс-код . Как в эпизоде, так и на настоящих вечеринках, строгий белый дресс-код был обязательным, являющимся фирменной чертой мер P. Diddy.

. Как в эпизоде, так и на настоящих вечеринках, строгий белый дресс-код был обязательным, являющимся фирменной чертой мер P. Diddy. Звездные гости . В эпизоде персонаж, напоминающий P. Diddy, устраивает пышную вечеринку, на которой присутствуют знаменитости и светские львицы, напоминающие список гостей на реальных "белых вечеринках".

. В эпизоде персонаж, напоминающий P. Diddy, устраивает пышную вечеринку, на которой присутствуют знаменитости и светские львицы, напоминающие список гостей на реальных "белых вечеринках". Экстравагантная атмосфера. Роскошная обстановка вечеринки в эпизоде отражает ту атмосферу, которая обычно царила на белых вечеринках P. Diddy.

Что пишут юзеры

Видео в TikTok вызвало бурные обсуждения в соцсетях. Многие пользователи удивлены этим странным совпадением, ведь давно существует мнение, что "Симпсоны" предсказывают будущее!

Некоторые персонажи эпизода похожи не только на P. Diddy, но и на Beyonce и Jay-Z, которых сейчас активно критикуют в интернете из-за обвинений в причастности к организации запретных мер.

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Напомним, против рэпера и музыкального продюсера P. Diddy выдвинули обвинения в насилии, организации секс-трафика и торговле людьми. Сейчас Шон Комбс находится под стражей.