Знижують холестерин та містять вітаміни: 7 видів каш, які варто їсти на сніданок

Вранці кожна людина прокидається завдяки тому, що в організмі підвищується кортизол, який своєю чергою підвищує рівень цукру. Правильний сніданок має складатися зі збалансованого набору продуктів, які не піднімуть цукор ще вище.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram нутриціолога Віри Курин.
Експерт розповіла, що вибирати потрібно крупи із низьким глікемічним індексом.
Глікемічний індекс - показник, яким оцінюється швидкість потрапляння глюкози в кров.
Чим вище цей показник, тим швидше глюкоза потрапляє у кров і тим різкішим буде стрибок її рівня.
За словами нутриціолога, найкраще для сніданку підходить:
Існує перелік круп, які не потрібно промивати перед приготуванням. До них входять:
Однак, якщо ви вирішили приготувати пшоно, рис, перловку, гречку, сочевицю, горох або нут, їх потрібно обов'язково промити водою перед тим, як засипати до каструлі.
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