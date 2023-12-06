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Снижают холестерин и содержат витамины: 7 видов каш, которые следует есть на завтрак

Какие каши лучше всего подойдут на завтрак (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Утром каждый человек просыпается благодаря тому, что в организме повышается кортизол, который в свою очередь повышает уровень сахара. Правильный завтрак должен состоять из сбалансированного набора продуктов, которые не поднимут сахар еще выше.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram нутрициолога Веры Курин.

Полезные каши на завтрак

Эксперт рассказала, что выбирать нужно крупу с низким гликемическим индексом.
Гликемический индекс - показатель, которым оценивается скорость попадания глюкозы в кровь.

Чем выше этот показатель, тем быстрее глюкоза попадает в кровь и тем резче будет скачок ее уровня.

По словам нутрициолога, лучше всего для завтрака подходит:

  • овсянка (длинной варки) - богата растворимыми волокнами, что снижает уровень холестерина. Содержит белок, витамины группы B и магний
  • киноа - имеет полный аминокислотный состав и отличный источник белка. Богата железом, магнием, фосфором и другими минералами
  • гречка - содержит много калия, магния, цинка и витаминов группы B. Имеет самый высокий уровень антиоксидантов
  • ячмень жемчужный - богат клетчаткой, влияющим на здоровье кишечника. Источник витаминов группы B, железа и магния
  • чечевица - отличный источник белка, особенно для вегетарианцев. Содержит фолиевую кислоту, железо и калий
  • фасоль - это высокое содержание белка, клетчатки и минералов. Снижает уровень холестерина и помогает поддерживать уровень сахара в крови
  • бурый рис - богат клетчаткой, минералы и витамины группы B. Помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови

Какие крупы не промывать перед варкой

Существует список круп, которые не нужно промывать перед приготовлением. В них входят:

  • булгур - он уже прошел предварительную термическую обработку, а потому ему нужен только кипяток
  • геркулесовые хлопья, овсянка, манка - они впитывают жидкость очень быстро, а потому после промывки станут непригодными для потребления
  • кус-кус - для приготовления этой крупы нужен только кипяток, а перебрать ее можно и вручную
  • ячменная и кукурузная крупа - от мусора их можно легко очистить и вручную

Однако если вы решили приготовить пшено, рис, перловку, гречку, чечевицу, горох или нут, их нужно обязательно промыть водой перед тем, как засыпать в кастрюлю.

 

Раньше мы сообщали, какая каша улучшает зрение и качество кожи, а стоит совсем дешево.

Также мы писали, что не стоит давать детям завтрак.

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кашипродуктинутриціолог