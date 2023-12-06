Снижают холестерин и содержат витамины: 7 видов каш, которые следует есть на завтрак

Утром каждый человек просыпается благодаря тому, что в организме повышается кортизол, который в свою очередь повышает уровень сахара. Правильный завтрак должен состоять из сбалансированного набора продуктов, которые не поднимут сахар еще выше.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram нутрициолога Веры Курин.
Эксперт рассказала, что выбирать нужно крупу с низким гликемическим индексом.
Гликемический индекс - показатель, которым оценивается скорость попадания глюкозы в кровь.
Чем выше этот показатель, тем быстрее глюкоза попадает в кровь и тем резче будет скачок ее уровня.
По словам нутрициолога, лучше всего для завтрака подходит:
Существует список круп, которые не нужно промывать перед приготовлением. В них входят:
Однако если вы решили приготовить пшено, рис, перловку, гречку, чечевицу, горох или нут, их нужно обязательно промыть водой перед тем, как засыпать в кастрюлю.
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