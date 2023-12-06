Снижают холестерин и содержат витамины: 7 видов каш, которые следует есть на завтрак

Полезные каши на завтрак

Эксперт рассказала, что выбирать нужно крупу с низким гликемическим индексом.

Гликемический индекс - показатель, которым оценивается скорость попадания глюкозы в кровь.

Чем выше этот показатель, тем быстрее глюкоза попадает в кровь и тем резче будет скачок ее уровня.

По словам нутрициолога, лучше всего для завтрака подходит:

овсянка (длинной варки) - богата растворимыми волокнами, что снижает уровень холестерина. Содержит белок, витамины группы B и магний

киноа - имеет полный аминокислотный состав и отличный источник белка. Богата железом, магнием, фосфором и другими минералами

гречка - содержит много калия, магния, цинка и витаминов группы B. Имеет самый высокий уровень антиоксидантов

ячмень жемчужный - богат клетчаткой, влияющим на здоровье кишечника. Источник витаминов группы B, железа и магния

чечевица - отличный источник белка, особенно для вегетарианцев. Содержит фолиевую кислоту, железо и калий

фасоль - это высокое содержание белка, клетчатки и минералов. Снижает уровень холестерина и помогает поддерживать уровень сахара в крови

бурый рис - богат клетчаткой, минералы и витамины группы B. Помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови

Какие крупы не промывать перед варкой

Существует список круп, которые не нужно промывать перед приготовлением. В них входят:

булгур - он уже прошел предварительную термическую обработку, а потому ему нужен только кипяток

геркулесовые хлопья, овсянка, манка - они впитывают жидкость очень быстро, а потому после промывки станут непригодными для потребления

кус-кус - для приготовления этой крупы нужен только кипяток, а перебрать ее можно и вручную

ячменная и кукурузная крупа - от мусора их можно легко очистить и вручную

Однако если вы решили приготовить пшено, рис, перловку, гречку, чечевицу, горох или нут, их нужно обязательно промыть водой перед тем, как засыпать в кастрюлю.