Знищити мікроби, але не фарбу: домашні способи почистити ванну

Як часто чистити ванну

Як стверджує Кеті Діллс, представниця компанії "The Cleaning Authority", щоб запобігти утворенню мильного нальоту та цвілі, слід намагатися глибоко очищати ванну та душ щонайменше раз на два тижні.

А в проміжках між глибокими чистками корисно хоча б раз на тиждень витирати ванну, особливо якщо ви користуєтеся нею щодня.

Як чистити ванну домашніми засобами

Для того, щоб почистити більшість ванн, знадобляться наступні речі:

миска;

пляшка з розпилювачем;

серветка з мікрофібри;

вода;

харчова сода;

мило для посуду;

дистильований білий оцет.

Як чистити акрилову ванну

Акрил - делікатний матеріал, і чистити його слід обережно. Ніколи не використовуйте відбілювач або агресивні хімічні засоби для акрилу, оскільки вони можуть його пошкодити. Очищення за допомогою домашніх засобів відбувається так:

намочіть ванну теплою водою;

у мисці змішайте харчову соду, воду і краплю мийного засобу до утворення пасти;

нанесіть пасту на мокру ванну губкою і обережно втирайте круговими рухами;

залиште на 15 хвилин;

витріть ганчіркою з мікрофібри, змоченою в гарячій воді;

промийте ванну, щоб видалити залишки засобу.

Як почистити акрилову ванну (ілюстрація: Freepik)

Як чистити порцелянову ванну

Співзасновниця компанії з виробництва натуральних мийних засобів, Дженіфер Парнелл, каже, що порцелянову ванну можна чистити так само, як і акрилову.

Будьте обережні, не використовуйте абразивні інструменти або агресивні хімічні засоби, такі як відбілювач, які можуть пошкодити поверхневий шар.

намочіть ванну теплою водою;

у мисці змішайте харчову соду, воду і краплю мийного засобу до утворення однорідної пасти без "піщинок";

нанесіть пасту на мокру ванну м'якою губкою і обережно втирайте круговими рухами;

зачекайте 15 хвилин;

витріть ганчіркою з мікрофібри, змоченою в гарячій воді;

промийте ванну.

Як почистити склопластикову ванну

Як зазначає Кеті Діллс, склопластикові ванни можна чистити харчовою содою, водою та дистильованим білим оцтом. Процедура очищення склопластикової ванни наступна:

змочіть ванну теплою водою;

у пульверизаторі змішайте в рівних частинах білий дистильований оцет і теплу воду;

обприскайте сумішшю ванну;

посипте ванну харчовою содою і залиште її приблизно на 10 хвилин;

ретельно зітріть соду серветкою з мікрофібри до чистоти;

промийте ванну теплою водою, щоб видалити залишки засобу.

Як очистити ванну з кам'яної смоли

Уникайте використання кислотних засобів для чищення поверхонь з кам'яної смоли, оскільки кислотність може роз'їсти покриття. Натомість обирайте суміш води та мила для посуду:

намочіть ванну теплою водою;

у мисці змішайте теплу воду і кілька крапель засобу для посуду;

потріть ванну ганчіркою з мікрофібри або м'якою губкою;

промийте ванну теплою водою, щоб видалити залишки засобу, і ретельно висушіть.

Поради з догляду за ванною

Щоб ванна залишалася блискучою в перервах між глибокими чистками, пам'ятайте про ці поради: