Знищити мікроби, але не фарбу: домашні способи почистити ванну

Якщо не чистити ванну регулярно, у ній може утворитися мильний осад, бактерії і навіть пліснява. На щастя, більшість матеріалів для ванн, такі як порцеляна, склопластик, кам'яна смола та акрил, можна чистити за допомогою побутових інгредієнтів, таких як харчова сода, оцет і вода.
Про те, як правильно чистити ванну домашніми засобами, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Martha Stewart.
Як стверджує Кеті Діллс, представниця компанії "The Cleaning Authority", щоб запобігти утворенню мильного нальоту та цвілі, слід намагатися глибоко очищати ванну та душ щонайменше раз на два тижні.
А в проміжках між глибокими чистками корисно хоча б раз на тиждень витирати ванну, особливо якщо ви користуєтеся нею щодня.
Для того, щоб почистити більшість ванн, знадобляться наступні речі:
Як чистити акрилову ванну
Акрил - делікатний матеріал, і чистити його слід обережно. Ніколи не використовуйте відбілювач або агресивні хімічні засоби для акрилу, оскільки вони можуть його пошкодити. Очищення за допомогою домашніх засобів відбувається так:
Як почистити акрилову ванну (ілюстрація: Freepik)
Як чистити порцелянову ванну
Співзасновниця компанії з виробництва натуральних мийних засобів, Дженіфер Парнелл, каже, що порцелянову ванну можна чистити так само, як і акрилову.
Будьте обережні, не використовуйте абразивні інструменти або агресивні хімічні засоби, такі як відбілювач, які можуть пошкодити поверхневий шар.
Як почистити склопластикову ванну
Як зазначає Кеті Діллс, склопластикові ванни можна чистити харчовою содою, водою та дистильованим білим оцтом. Процедура очищення склопластикової ванни наступна:
Як очистити ванну з кам'яної смоли
Уникайте використання кислотних засобів для чищення поверхонь з кам'яної смоли, оскільки кислотність може роз'їсти покриття. Натомість обирайте суміш води та мила для посуду:
Щоб ванна залишалася блискучою в перервах між глибокими чистками, пам'ятайте про ці поради:
До речі, раніше ми писали про те, що можна почистити старою зубною щіткою.
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