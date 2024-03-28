У яких місцях в домі ховається найбільше мікробів: не забувайте там ретельно прибирати

Щоб шкідливі бактерії не оселилися у вашому будинку потрібне регулярне та ретельне прибирання всіх приміщень. Однак багато людей намагаються скоротити час на неприємну процедуру і часто обходять деякі місця. А дарма, тому що в мікроби можуть ховатися саме там.

У яких місцях у будинку ховається найбільше мікробів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Fit fir fun.

Ванна та туалет

Коли йдеться про забезпечення антибактеріальної чистоти в будинку, більшість людей відразу думає про ванну та туалет. Але за словами мікробіолога Чарльза Герба з Університету Арізони, порівняно з іншими бактеріями, це найменша проблема.

Більшість людей витрачають багато часу та енергії, намагаюся віддерти свій туалет до ідеального стану, але при цьому вони забувають про інші важливі фактори.

Вчений зазначив, що його турбує звичка багатьох змивати воду при відкритій кришці унітаза. Під час змивання фекальні мікроби можуть бути викинуті у ванну майже на 2 метри та опинитися на ваших рушниках та навіть зубній щітці.

Також він рекомендує міняти рушники хоча б раз на 3-4 дні. Бактерії почуваються комфортно у вологій та теплій тканині. Багато хто з них не гине навіть під час прання, тому рушники потрібно прати з достатньою кількістю миючих засобів та в дуже гарячій воді.

Кухня

Це місце, де ми готуємо їжу, є головним "виробником бруду". Дослідження показали, що обробна дошка та кухонна раковина містять більше мікробів та фекалій, ніж унітаз.

Бактерії кишкової палички та сальмонела тут також легко справляються: ми розморожуємо м'ясо в раковині або в холодильнику та ріжемо його на робочій поверхні.

Мікробіологи також регулярно щось знаходять на ручці холодильника: більшість людей не особливо замислюються про те, до чого ми торкаємося під час приготування їжі, і регулярно відчиняємо дверцята холодильника.

Крім того, багато кулінарів обполіскують сире куряче м'ясо - бризки води розлітаються на неймовірні відстані та сприяють поширенню сальмонели.

Чайники теж можуть бути небезпечними: фахівці рекомендують заварювати тільки прісну воду і не залишати її стояти.

Абсолютним лідером у боротьбі із бактеріальним забрудненням є кухонний помічник, який насправді призначений для забезпечення чистоти. Дослідження 2017 року виявило у кухонних губках 362 різних типи бактерій. Мікроби накопичуються лише в одному кубічному сантиметрі.

Причина: Ви використовуєте серветки та губки для очищення всіх поверхонь. Невидимі патогени, що поширюються через нього, також уперті: коли вчені кип'ятили губку, бактерії відразу ж виростали знову.

Тому Чарльз Герба рекомендує дезінфікувати робочі поверхні не рідше ніж один раз на день. Антибактеріальний засіб для чищення - ваш найкращий друг у боротьбі з сальмонелою, кишковою паличкою та іншими мікробами.