6 речей, які можна легко почистити старою зубною щіткою

Не поспішайте викидати зубну щітку, якщо вона вже більше не виконує якісно свою функцію. Виявляється, старій зубній щітці можна дати друге життя і вона стане вашою паличкою-виручалочкою у будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Щілини між плиткою

Стара зубна щітка може легко потрапити в щілини та відчистити бруд, який важко видалити. Звичайно, це довгий і клопіткий процес, але коли ви закінчите, ви побачите, що плитка стала як нова.

Ювелірні вироби

Очищення прикрас - це делікатна робота. Зубна щітка дозволяє обережно очищати проміжки між камінням і видаляти накопичення.

Уникайте використання будь-яких абразивних засобів чи агресивних хімічних речовин для ювелірних виробів, оскільки вони можуть подряпати метали та дорогоцінні камені.

Плями на одязі

Деякі плями на одязі можуть бути стійкіші, ніж інші. Поєднання старої зубної щітки разом з оцтом, миючим засобом або розчином харчової соди може творити чудеса.

Це допоможе видалити плями з волокон вашого одягу, особливо якщо ви працюєте з чимось особливо складним, наприклад плямою від жиру.

Взуття

Не все взуття можна або потрібно кидати в пральну машину. У цьому випадку стара зубна щітка може бути особливо корисною для точкової обробки плям або видалення скупчення бруду чи надокучливих камінців, що застрягли в підошвах.

Плями на килимі

Залежно від розміру плями, зубна щітка також може бути ефективним інструментом для чищення плям на килимі.

Просто обов’язково спочатку перевіряйте очисний розчин, який використовуєте, у непомітному місці, щоб випадково не погіршити ситуацію.

Пральна машина

Можна подумати, що зубна щітка занадто мала, щоб почистити всю пральну машину. Однак вона може стати в нагоді під час чищення фільтрів та інших частин.

Додамо, що за допомогою зубної щітки зручно чистити овочі з тонкою шкіркою, наприклад, молоду дрібну картоплю або моркву. Використовуючи мило і зубну щітку, можна відмити руки і нігті від стійких забруднень.

Старою зубною щіткою можна навіть малювати! Дітям точно сподобається така ідея.