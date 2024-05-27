RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Уничтожить микробы, но не краску: домашние способы почистить ванну

Как правильно чистить ванну (фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Если не чистить ванну регулярно, в ней может образоваться мыльный осадок, бактерии и даже плесень. К счастью, большинство материалов для ванн, включая фарфор, стеклопластик, каменную смолу и акрил, можно чистить с помощью бытовых ингредиентов, таких как пищевая сода, уксус и вода.

О том, как правильно чистить ванную домашними средствами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Martha Stewart.

Как часто чистить ванну

Как утверждает Кэти Диллс, представительница компании "The Cleaning Authority", чтобы предотвратить образование мыльного налета и плесени, следует стараться глубоко очищать ванну и душ по меньшей мере раз в две недели.

А в промежутках между глубокими чистками полезно хотя бы раз в неделю вытирать ванну, особенно если вы пользуетесь ею каждый день.

Как чистить ванную домашними средствами

Для того чтобы почистить большинство ванн, понадобятся следующие вещи:

  • миска;
  • бутылка с распылителем;
  • салфетка из микрофибры;
  • вода;
  • пищевая сода;
  • мыло для посуды;
  • дистиллированный белый уксус.

Как чистить акриловую ванну

Акрил - нежный материал, и чистить его следует осторожно. Никогда не используйте отбеливатели или агрессивные химические средства для акрила, поскольку они могут повредить его. Очистка с помощью домашних средств происходит следующим образом:

  • намочите ванную теплой водой;
  • в миске смешайте пищевую соду, воду и каплю моющего средства до образования пасты;
  • нанесите пасту на мокрую ванную губкой и осторожно вотрите круговыми движениями;
  • оставьте на 15 минут;
  • вытрите тряпкой из микрофибры, смоченной в горячей воде;
  • промойте ванну, чтобы удалить остатки средства.

Как почистить акриловую ванну (иллюстрация: Freepik)

Как чистить фарфоровую ванну

Соучредитель компании по производству натуральных моющих средств, Дженнифер Парнелл, говорит, что фарфоровую ванну можно чистить так же, как и акриловую.

Будьте осторожны, не используйте абразивные инструменты или агрессивные химические средства, такие как отбеливатели, которые могут повредить поверхностный слой.

  • намочите ванную теплой водой;
  • в миске смешайте пищевую соду, воду и каплю моющего средства до образования однородной пасты без "песчинок";
  • нанесите пасту на мокрую ванну мягкой губкой и осторожно вотрите круговыми движениями;
  • подождите 15 минут;
  • вытрите тряпкой из микрофибры, смоченной в горячей воде;
  • промойте ванну.

Как почистить стеклопластиковую ванну

Как отмечает Кэти Дилс, стеклопластиковые ванны можно чистить пищевой содой, водой и дистиллированным белым уксусом. Процедура очистки стеклопластиковой ванны следующая:

  • смочите ванную теплой водой;
  • в пульверизаторе смешайте в равных частях дистиллированный белый уксус и теплую воду;
  • опрыскайте смесью ванну;
  • посыпьте ванную пищевой содой и оставьте ее примерно на 10 минут;
  • тщательно сотрите соду салфеткой из микрофибры до чистоты;
  • промойте ванну теплой водой, чтобы удалить остатки средства.

Как очистить ванну из каменной смолы

Избегайте использования кислотных чистящих поверхностей из каменной смолы, поскольку кислотность может разъесть покрытие. Выбирайте смесь воды и мыла для посуды:

  • намочите ванную теплой водой;
  • в миске смешайте теплую воду и несколько капель средства для посуды;
  • потрите ванную тряпкой из микрофибры или мягкой губкой;
  • промойте ванную теплой водой, чтобы удалить остатки средства, и тщательно высушите.

Советы по уходу за ванной

Чтобы ванна оставалась блестящей в перерывах между глубокими чистками, помните об этих советах:

  • ополаскивайте ванну после каждого использования и вытирайте стенки ванны;
  • распыляйте мягкий универсальный очиститель и протирайте ванну между глубокими чистками;
  • удаляйте пятна, как только заметили их;
  • не чистите ванны абразивными инструментами или агрессивными химикатами;
  • если в ванной есть вытяжка, включите ее на время купания и оставьте работать в течение 20 минут после использования ванны, чтобы убрать излишнюю влагу из воздуха.
Читайте РБК-Украина в Google News
ЛайфхакиУборка домаСоветы