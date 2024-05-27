Уничтожить микробы, но не краску: домашние способы почистить ванну

Если не чистить ванну регулярно, в ней может образоваться мыльный осадок, бактерии и даже плесень. К счастью, большинство материалов для ванн, включая фарфор, стеклопластик, каменную смолу и акрил, можно чистить с помощью бытовых ингредиентов, таких как пищевая сода, уксус и вода.
О том, как правильно чистить ванную домашними средствами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Martha Stewart.
Как утверждает Кэти Диллс, представительница компании "The Cleaning Authority", чтобы предотвратить образование мыльного налета и плесени, следует стараться глубоко очищать ванну и душ по меньшей мере раз в две недели.
А в промежутках между глубокими чистками полезно хотя бы раз в неделю вытирать ванну, особенно если вы пользуетесь ею каждый день.
Для того чтобы почистить большинство ванн, понадобятся следующие вещи:
Как чистить акриловую ванну
Акрил - нежный материал, и чистить его следует осторожно. Никогда не используйте отбеливатели или агрессивные химические средства для акрила, поскольку они могут повредить его. Очистка с помощью домашних средств происходит следующим образом:
Как почистить акриловую ванну (иллюстрация: Freepik)
Как чистить фарфоровую ванну
Соучредитель компании по производству натуральных моющих средств, Дженнифер Парнелл, говорит, что фарфоровую ванну можно чистить так же, как и акриловую.
Будьте осторожны, не используйте абразивные инструменты или агрессивные химические средства, такие как отбеливатели, которые могут повредить поверхностный слой.
Как почистить стеклопластиковую ванну
Как отмечает Кэти Дилс, стеклопластиковые ванны можно чистить пищевой содой, водой и дистиллированным белым уксусом. Процедура очистки стеклопластиковой ванны следующая:
Как очистить ванну из каменной смолы
Избегайте использования кислотных чистящих поверхностей из каменной смолы, поскольку кислотность может разъесть покрытие. Выбирайте смесь воды и мыла для посуды:
Чтобы ванна оставалась блестящей в перерывах между глубокими чистками, помните об этих советах:
Кстати, раньше мы писали о том, что можно почистить старой зубной щеткой.
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