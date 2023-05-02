"Зніміть його з потягу": українець поскаржився на неприємний сюрприз в Укрзалізниці

Укрзалізниця знову потрапила у скандал. Чоловік, який проводжав дівчину, повідомив, що в купе сів пасажир, який перебуває в стані алкогольного сп'яніння.

Деталі скандалу з УЗ

Так Ілля проводжав свою дівчину на поїзд Ковель-Київ. Але в те ж саме купе пустили чоловіка, що сильно випив, який відразу ж відкрив там пиво.

"Виходить з вагона, навіть не виходить, а напівприсядом вилазить чоловік років 30-35. Бо маю трохи уявлення про стани сп'янінь, то одразу зрозумів, що ця людина "під чимось", скляні очі, тремтіння рук, підкошені ноги. Ну і найбільшим моїм бажанням було, щоб він не їхав з моєю дівчиною в одному купе, але яке ж було моє здивування, коли цей чоловік сидячи в тому ж купе вже собі відкрив пивко, поставив біля себе 0,33 горілки і найбільше, що спантеличило, це те, як його трясло", - розповів Ілля.

Після цього він вирішив поміняти квитки, щоб його дівчина не їхала разом з неадекватом, але це йому не вдалося.

"Тому не довго думаючи, я вирішив подивитися були квитки на сусідні місця/вагони (розбиратися з ним і виганяти не було сенсу, до відправлення було 10 хв і зняти його за допомогою поліції тупо не вийшло б), але їх на жаль не було. Тому я вирішив забрати дівчину з поїзда не наражаючи її на небезпеку", - повідомив Лихотоп.

У касі йому сказали, що у разі купівлі квитків через додаток – їх повернути не можна.

"Укрзалізниця, я Вас сильно прошу, поки цей "ділок" не наробив справ, зніміть його з потягу: Ковель-Київ, вагон 11, місце 9. Ну і давайте якось фіксуйте додаток, бо коли ти хочеш мати можливість поїхати іншим і здати квиток - ти цієї можливості позбавлений, що через касу, що через додаток", - резюмував Ілля.

Реакція Укрзалізниці

Трохи згодом у коментарях до посту з'явилася реакція УЗ. Компанія перепросила.

"Прийміть наші щирі вибачення за ситуацію, що склалася. Ми розуміємо ваші емоції й вже зафіксували звернення і направили на розгляд нашим фахівцям, які проведуть перевірку і нададуть вам відповідь, якщо ви повідомте контактний номер телефону або електронну адресу для зворотного зв'язку. Дякуємо за сигнал. Квитки, придбані через мобільний додаток, користувач може повернути не пізніше ніж за 1 годину до відправлення поїзда на внутрішньому сполученні. У претензійному порядку повернення здійснюється у квиткових касах вокзалів", - повідомили в УЗ.