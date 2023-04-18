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Українці можуть повернути кошти за квитки в купе і плацкарти, але є умова

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Україна, Вівторок 18 квітня 2023 13:09
Українці можуть повернути кошти за квитки в купе і плацкарти, але є умова Фото: "Укрзалізниця" оновила правила повернення коштів за квитки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

"Укрзалізниця" оновила правила повернення коштів за квитки. Тепер пасажиру повертатимуть повну вартість за купе і половину вартості плацкарта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

"Правда, за умови, якщо він поверне квиток у касі або онлайн не пізніше ніж за 6 годин до відправлення поїзда. Ще донедавна це було можливо лише за 9 годин", - йдеться в повідомленні.

Також повертатимуть повну вартість квитка, навіть якщо ви запізнилися на поїзд (окрім квитка на плацкарти).

"Раніше компанія компенсувала лише 10% від ціни. Скористатися такою можливістю можна протягом першої години й тільки у касі", - додали у відомстві.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" оновила правила повернення квитків. Тепер можна повернути повну вартість квитка навіть після відправлення поїзда.

Нагадаємо, з 8 квітня між Краматорськом та Львовом почав курсувати новий потяг. "Укрзалізниця" запустила рух №104/103.

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