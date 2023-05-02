"Снимите его с поезда": украинец пожаловался на неприятный сюрприз в Укрзализныце

Детали скандала с УЗ

Так, Илья провожал свою девушку на поезд Ковель-Киев. Но в то же самое купе пустили сильно выпившего мужчину, который сразу же открыл там пиво.

"Выходит из вагона, даже не выходит, а полуприсядом вылезает мужчина лет 30-35. Так как имею немного представления о состояниях опьянений, то сразу понял, что этот человек "под чем-то", стеклянные глаза, дрожь рук, подкошенные ноги. Ну и самым большим моим желанием было, чтобы он не ехал с моей девушкой в ​​одном купе, но каково же было мое удивление когда этот мужчина сидя в том же купе уже себе открыл пивко, поставил около себя 0,33 водочки и больше всего, что озадачило, это то как его трясло", - рассказал Илья.

После этого он принял решение поменять билеты, чтобы его девушка не ехала в купе с неадекватом, но это у него не получилось.

"Поэтому не долго думая, я решил посмотреть были билеты на соседние места/вагоны (разбираться с ним и выгонять не было смысла, до отправления было 10 мин и снять его с помощью полиции тупо бы не получилось), но их к сожалению не было. Поэтому я решил забрать девушку из поезда не подвергая ее опасности", - сообщил Лихотоп.

В кассе ему сказали, что в случае покупки билетов через приложение - их вернуть нельзя.

"Укрзализныця, я Вас сильно прошу пока этот "делок" не наделал дел, снимите его с поезда: Ковель-Киев, вагон 11, место 9. Ну и давайте как-то фиксируйте приложение, потому что когда ты хочешь дать возможность поехать другим и сдать билет – ты этой возможности останешься, что через кассу, что через приложение", - резюмировал Илья.

Реакция Укрзализныци

Немного позже в комментариях к посту появилась реакция УЗ. Компания принесла свои извинения.

"Примите наши искренние извинения за сложившуюся ситуацию. Мы понимаем ваши эмоции и уже зафиксировали обращение и направили на рассмотрение нашим специалистам, которые проведут проверку и предоставят вам ответ, если вы сообщите контактный номер телефона или электронный адрес для обратной связи. Спасибо за сигнал. Билеты, приобретенные через мобильное приложение пользователь может вернуть не позднее чем за 1 час до отправления поезда на внутреннем сообщении. В претенциозном порядке возврат осуществляется в билетных кассах вокзалов", - сообщили в УЗ.