"Знецінили наш біль". Дружина Анатоліча рознесла інтерв'ю Раміни з Алхім

"Для мене це інтерв’ю - суцільний крінж. Один із найболючіших інформаційних кейсів, які я бачила за останній час. Фото - максимально точне, хоч і випадкове. Воно говорить гучніше за слова", - написала вона.

На фото Раміна постає з блогерками, які поскандалили в травні, і підписом "Пили втрьох, взяло по-різному.

Мем на тему інтерв'ю Раміни з Алхім та Мандзюк (instagram.com/raminalalala)

Юлія порівняла розмову між дівчатами з країною-агресоркою та Україною, де перша "безпринципна, безкарна та цинічна", а друга - "із вічною потребою щось доводити, боротись, виправдовуватись і щоразу отримує ще глибшу рану".

"Ви як пазли з різних реальностей, що не мають зустрічатись. І те, як це все подано, відчувається не як діалог, не як сміливість, а як… дуже несмаковитий, болючий хайп", - зазначила вона.

Дружина Анатоліча підкреслила, що ця розмова викликає відчуття знецінення з боку усіх учасниць діалогу.

"Мені, чесно, це важко сприймати. Бо зсередини це виглядає так, ніби ви всі - разом узяті - знецінили наш біль. Ніби з усіма нами зіграли нечесно. І найгірше - це відчуття, що нас усіх просто взяли й на*бали", - резюмувала вона.

Коментар Юли (скриншот)

Що відповіла Раміна

Сама журналістка вважає діалог значно кориснішим за мовчання чи суперечки в мережі. Вона наголосила, що бачить позитивні зрушення серед авдиторії Алхім.

"Цей вплив неможливий без діалогу. Мене вже дістали шакалячі експреси без результатів. Всіх з країни не виженеш і всіх не скасуєш, але треба пробувати впливати на інші аудиторії", - підкреслила вона.

Зауважимо, що жартівливий допис Раміни про інтерв'ю згодом було видалено.

Що пишуть в мережі

Інші користувачі критично поставилися до спілкування з Алхім, яка толерує російську мову та музику.

"Який позитивний вплив ви бачите? Самі ж виклали, але чомусь вже видалили, де пишете зауваження на її нещодавню публікацію під російське музло".

"А відколи самоприниження Мандзюк і відстоювання права Алхім на бикування на українське - це діалог і обʼєднання українців?"

"Алхім уособлює в собі Росію. Ти їй що не говори, а вона бреше і думає про свої вигоди!"

"Як і раніше, умовна Мандзюк має підлаштуватися під Алхім, бо "єй так удобно", а не навпаки. Ми у власній державі загнані у такі умови, що вимушені якось розуміти чужу для нас мову, це неймовірно боляче і від цього охоплює розпач".

Нагадаємо, скандал з Алхім виник через її реакцію на прохання заспівати українською мовою. Після цього Олена Мандзюк різко висловилася про блогерку і почала отримувати погрози.

До неї долучився ветеран війни Олександр Терен, який зокрема нагадав, як Анна слухає Тіматі та колись нахвалювала Путіна.

Згодом проти скандальної блогерки відкрили три кримінальні справи, зокрема за держзраду. Проте Алхім через це не переймалася.

"Це все легко перевіряється. Якщо мене в цьому звинувачують, відповідні органи мають мене перевірити. Якби я була зрадницею - я б тут не сиділа", - зазначила вона в етері "Гончарова ТВ".

Раніше Алхім відповіла, як ставиться до Путіна та "хороших росіян".