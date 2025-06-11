"Знецінили наш біль". Дружина Анатоліча рознесла інтерв'ю Раміни з Алхім

Раміна опублікувала мем на тему резонансного інтерв'ю з Анною Алхім та Оленою Мандзюк і знову викликала хвилю суперечок. Не змовчала й дружина шоумена Анатолія Анатоліча, PR-менеджер Юлія Яцечко (Юла).
Цю розмову піарниця оцінює як "суцільний крінж" та "болючий хайп". Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на коментар Юли під дописом Раміни в Instagram.
"Для мене це інтерв’ю - суцільний крінж. Один із найболючіших інформаційних кейсів, які я бачила за останній час. Фото - максимально точне, хоч і випадкове. Воно говорить гучніше за слова", - написала вона.
На фото Раміна постає з блогерками, які поскандалили в травні, і підписом "Пили втрьох, взяло по-різному.
Юлія порівняла розмову між дівчатами з країною-агресоркою та Україною, де перша "безпринципна, безкарна та цинічна", а друга - "із вічною потребою щось доводити, боротись, виправдовуватись і щоразу отримує ще глибшу рану".
"Ви як пазли з різних реальностей, що не мають зустрічатись. І те, як це все подано, відчувається не як діалог, не як сміливість, а як… дуже несмаковитий, болючий хайп", - зазначила вона.
Дружина Анатоліча підкреслила, що ця розмова викликає відчуття знецінення з боку усіх учасниць діалогу.
"Мені, чесно, це важко сприймати. Бо зсередини це виглядає так, ніби ви всі - разом узяті - знецінили наш біль. Ніби з усіма нами зіграли нечесно. І найгірше - це відчуття, що нас усіх просто взяли й на*бали", - резюмувала вона.
Сама журналістка вважає діалог значно кориснішим за мовчання чи суперечки в мережі. Вона наголосила, що бачить позитивні зрушення серед авдиторії Алхім.
"Цей вплив неможливий без діалогу. Мене вже дістали шакалячі експреси без результатів. Всіх з країни не виженеш і всіх не скасуєш, але треба пробувати впливати на інші аудиторії", - підкреслила вона.
Зауважимо, що жартівливий допис Раміни про інтерв'ю згодом було видалено.
Інші користувачі критично поставилися до спілкування з Алхім, яка толерує російську мову та музику.
Нагадаємо, скандал з Алхім виник через її реакцію на прохання заспівати українською мовою. Після цього Олена Мандзюк різко висловилася про блогерку і почала отримувати погрози.
До неї долучився ветеран війни Олександр Терен, який зокрема нагадав, як Анна слухає Тіматі та колись нахвалювала Путіна.
Згодом проти скандальної блогерки відкрили три кримінальні справи, зокрема за держзраду. Проте Алхім через це не переймалася.
"Це все легко перевіряється. Якщо мене в цьому звинувачують, відповідні органи мають мене перевірити. Якби я була зрадницею - я б тут не сиділа", - зазначила вона в етері "Гончарова ТВ".
Раніше Алхім відповіла, як ставиться до Путіна та "хороших росіян".
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