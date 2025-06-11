"Обесценили нашу боль". Жена Анатолича разнесла интервью Рамины с Алхим

"Для меня это интервью - сплошной кринж. Один из самых болезненных информационных кейсов, которые я видела за последнее время. Фото - максимально точное, хоть и случайное. Оно говорит громче слов", - написала она.

На фото Рамина предстает с блогерами, которые поскандалили в мае, и подписью "Пили втроем, взяло по-разному.

Мем на тему интервью Рамины с Алхим и Мандзюк (instagram.com/raminalalala)

Юлия сравнила разговор между девушками со страной-агрессором и Украиной, где первая "беспринципная, безнаказанная и циничная", а вторая - "с вечной потребностью что-то доказывать, бороться, оправдываться и каждый раз получает еще более глубокую рану".

"Вы как пазлы из разных реальностей, которые не должны встречаться. И то, как это все подано, ощущается не как диалог, не как смелость, а как... очень невкусный, болезненный хайп", - отметила она.

Жена Анатолича подчеркнула, что этот разговор вызывает ощущение обесценивания со стороны всех участниц диалога.

"Мне, честно, это трудно воспринимать. Потому что изнутри это выглядит так, будто вы все - вместе взятые - обесценили нашу боль. Будто со всеми нами сыграли нечестно. И хуже всего - это ощущение, что нас всех просто взяли и на*бали", - резюмировала она.

Комментарий Юлы (скриншот)

Что ответила Рамина

Сама журналистка считает диалог значительно полезнее молчания или споров в сети. Она отметила, что видит положительные сдвиги среди аудитории Алхим.

"Это влияние невозможно без диалога. Меня уже достали "шакалячі експреси" без результатов. Всех из страны не выгонишь и всех не отменишь, но надо пробовать влиять на другие аудитории", - подчеркнула она.

Примечательно, что шуточный пост Рамины про интервью позже был удален.

Что пишут в сети

Другие пользователи критически отнеслись к общению с Алхим, которая толерантно относится к русскому языку и музыке.

"Какое положительное влияние вы видите? Сами же выложили, но почему-то уже удалили, где пишете замечания на ее недавнюю публикацию под русское музло".

"А с каких пор самоуничижение Мандзюк и отстаивание права Алхим на бичевание на украинское - это диалог и объединение украинцев?"

"Алхим олицетворяет в себе Россию. Ты ей что ни говори, а она врет и думает о своих выгодах!"

"Как и раньше, условная Мандзюк должна подстроиться под Алхим, потому что "ей так удобно", а не наоборот. Мы в собственном государстве загнаны в такие условия, что вынуждены как-то понимать чужой для нас язык, это невероятно больно и от этого охватывает отчаяние".

Напомним, скандал с Алхим возник из-за ее реакции на просьбу спеть на украинском языке. После этого Елена Мандзюк резко высказалась о блогерше и начала получать угрозы.

К ней присоединился ветеран войны Александр Терен, который в частности напомнил, как Анна слушает Тимати и когда-то нахваливала Путина.

Впоследствии против скандального блогера открыли три уголовных дела, в частности за госизмену. Однако Алхим из-за этого не переживала.

"Это все легко проверяется. Если меня в этом обвиняют, соответствующие органы должны меня проверить. Если бы я была предательницей - я бы здесь не сидела", - отметила она в эфире "Гончарова ТВ".

Ранее Алхим ответила, как относится к Путину и "хорошим русским".