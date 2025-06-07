"Моя позиція незмінна". Алхім відповіла, що думає про Путіна та "хороших росіян"

Анна Алхім і Олена Мандзюк публічно обговорили свій скандал. Блогерка відповіла на питання про своє ставлення до Росії, мови та "хороших росіян".

Що сказала Алхім та які висновки зробила зі скандалу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю Раміни в YouTube .

Що Алхім думає про країну-агресорку

Сварка з Мандзюк через українську мову набрала неабияких обертів. Дівчині згадали старі зашквари, якими вона продемонструвала зневагу до рідної країни.

Зокрема у 2020 році вона погодилася з думкою, що "Путін - красунчик". І додала, що "не знає нікого крутішого та впливовішого". Її навіть вносили до бази Миротворець після цього.

Зрештою після чергового скандалу проти блогерки відкрили три кримінальні справи.

У розмові з Раміною та Мандзюк Анна вирішила розставити крапки над "і". Вона висловила, що думає зараз про Росію та її диктатора.

"Путін - п***рас. Росія - країна-агресор. Моя позиція незмінна з першого дня", - наголосила вона.

В етері вона спілкувалася російською мовою, адже "думає" нею. Водночас у своєму блозі запровадила експериментальні українськомовні понеділки.

Алхім, Раміна та Мандзюк (скриншот)

Що думає про "хороших росіян"

Алхім заявила, що не ділить людей за національністю та вважає, що існують "хороші росіяни". Це ті, хто воює на боці України, і ті, хто виїхав з країни-терористки.

Вона також пояснила своє спілкування з росіянами за кордоном.

"Вони 20 років не були в Росії. Вони люди миру. Чому вони не мають права на існування? Я не вважаю, що вони повинні щось комусь доводити", - зазначила вона.

Про сварку з Оленою Мандзюк

Щодо скандалу з Мандзюк, Алхім поважає позицію блогерки, але й свою не змінить. Вона вважає, що не варто вірити вирізкам з TikTok і треба навчитися слухати одне одного.

"Я хочу, щоб люди навчилися знаходити компроміс, щоб не робили радикальних кроків, а розбиралися", - додала вона.

Нагадаємо, українська блогерка Олена Мандзюк публічно посварилася з Анною Алхім через ставлення другої до української мови. На початку травня на хрестинах дітей блогерки Макєєвої їй запропонували заспівати українською, на що вона закотила очі та скривилася.

Відео з цим фрагментом розлетілося в мережі та спровокувало гучне обговорення. Мандзюк та Терен звернули увагу й на інші зневажливі слова Ані, що запустило спроби скасувати блогерку та притягнути до відповідальності.

Проти блогерки відкрили три кримінальні провадження, зокрема у держзраді. Згодом Аня та Олена зустрілися й обговорили ситуацію. Тоді скандальна блогерка на прохання відвезла до Сум допомогу військовим.