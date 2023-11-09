"Знесли перші яйця": українські полярники показали милі фото субантарктичних пінгвінів

Скільки яєць виявили біологи

В різних місцях на острові, де розташована станція, біологи виявили 11 яєць. Однак, фахівці кажуть, що це тільки початок. Адже зараз тут вже 5,5 тис. пінгвінів та декілька сотень гнізд.

Пара пінгвінів здебільшого має 2 яйця, рідше 3. За розміром вони нагадують гусячі.

Колонія субантарктичних пінгвінів на острові Галіндез наразі входить у трійку найбільших у цьому районі (Аргентинських островів-півострова Київ).

Відомо, що за останні 5 років її чисельність зросла в понад 2 рази. До того ж цьогоріч острів став першим, де наприкінці вересня субантарктичні пінгвіни почали будувати гнізда та займати минулорічні, що відтанули від снігу.

Біолог 28-ї УАЕ Вадим Ткаченко зазначив, що не дивно, що перше яйце з'явилося саме у них на станції, першого листопада.

Що впливає на гніздування

Також він додав, що поки складно прогнозувати успішність гніздування цього сезону, адже на цей процес впливає багато факторів. Зокрема:

доступ дорослих пінгвінів до моря та можливість вчасно живитися крилем

кількість снігу, який може ускладнити пінгвінам висиджування яєць

хижаки, які полюють за яйцями пінгвінів - насамперед поморники. Вони теж повертаються у цей район антарктичною весною. Перших таких птахів наші біологи вже зареєстрували за 20 км від станції

"Сподіваємося, що все складеться якнайкраще і вже на початку грудня біля станції з'являться перші пінгвінята, а потім їх тут будуть сотні", - йдеться у повідомленні.

Пінгвіни знесли перші яйця біля станції "Вернадський" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)