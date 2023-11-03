Українські полярники показали морського леопарда, який полює на пінгвіна: неймовірне відео

Українські полярники з дослідницької станції "Академік Вернадський" під час виїзду зустріли самицю морського леопарда. Одна з головних хижачок Антарктики полювала на тюленів і пінгвінів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сторінку Національного антарктичного наукового центру у Facebook .

Як все відбувалось

Експерти кажуть, що щороку навесні, це коли в Україні осінь, на острів повертаються тисячі субантарктичних пінгвінів.

Зокрема, пінгвіни будують гнізда, відкладають яйця та "народжують" малюків. Полярники кажуть, що такі великі скупчення приваблюють й морських леопардів.

Як розповідає біолог 28-ї УАЕ Вадим Ткаченко, зараз біля острова постійно "пасуться" дві самиці леопардів.

У вільний від полювання час вони відпочивають на крижинах в довколишній акваторії.

Що відомо про морських леопардів

Морські леопарди є одинаками, тож побачити їх у парі можна лише в шлюбний період. Вони багато часу проводять на плавучих крижинах, де відпочивають, народжують та годують малечу.

Як і інші тюлені, морські леопарди є пагофілами - тобто їхнє життя тісно пов'язане з морським льодом. Вони багато часу проводять на плавучих крижинах, де відпочивають, народжують та годують малечу.

Морські леопарди (фото: facebook.com/AntarcticCenter)