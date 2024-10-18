"Знаю, що я класний". Дорн, який замовчує війну в Україні, вийшов на зв'язок з заявою

"Я ще живий. Мені 36. Я не помер від наркотиків, моя дружина мене не кинула і бабки не закінчилися - це вже, бл*дь, непогано. Вітати мене не треба, я й так знаю, що я класний", - сказав Дорн.

Також він попросив дозволу позбавити його зобов’язання вітати когось з їхнім днем народження.

"Мав я на увазі всі ці дати в моєму житті, так багато людей і так багато дат, що я просто, чесно кажучи, не можу їх запам'ятати. Мені не потрібно спеціальних дат, щоб висловити людині, що я про неї думаю. Якщо в мене в душі проситься, я подзвоню і скажу це, навіть якщо мене не питають", - висловився Іван.

"Ну навіщо нам ставати жертвами маркетингу, ми ж дорослі люди, ці подарунки, привітання. Якщо хочете - зателефонуйте мені протягом року, що ви з'являєтеся раз на рік у мій день народження", - звернувся співак до фоловерів.

Де зараз Іван Дорн

Дорн живе з родиною у столиці Франції, Парижі. До початку повномасштабної війни він активно будував кар’єру в РФ. Однак після початку великої війни засудив дії Росії і припинив там працювати.

Втім, співвітчизники добре пам'ятають його скандальні заяви, зроблені ще задовго до 24 лютого 2022 року.

До прикладу, у 2017-му в інтерв'ю Юрію Дудю Дорн називав українців і росіян "братами", яких пов'язують виключно дружні стосунки.

Іван Дорн (фото: instagram.com/dorn_ivan)

Анексію Криму і початок російсько-української війни на Донбасі він порівнював зі "сваркою між старшим і молодшим братами", висловлюючи надію, що "скоро всі помиряться".

А вже у 2023 році він записав відеозвернення українською мовою і назвав себе "не ідеальним українцем".

"Нещодавно переглядав Дудя, щоб з'ясувати, наскільки грубо я там звучу. Так, грубо. І це мене теж навчило багато чому. Тому вибачаюся за це. Також вибачаюся за те, що я зробив це лише через 5 років. Напевно, мало пройти стільки часу, щоби все це визнати, осмислити, усвідомити. Знайте, що я з Україною, я українець. Я пишаюся тим, що я українець і завжди пишався", - сказав артист.

Після 2022 року Іван випустив кілька пісень українською мовою, але його репутація знову постраждала, коли стало відомо, що в новорічну ніч 2024 року він виступав на Балі для російської аудиторії.

Іван Дорн (фото: instagram.com/dorn_ivan)

Нині виконавець рідко висловлюється публічно про війну в Україні, уникаючи гострих питань і складних тем.

У лютому 2024 року він приїхав до Ташкента (Узбекистан), де в інтерв'ю російському журналісту Сергію Штолю повідомив, що наразі проживає в Парижі разом із дружиною Анастасією Новіковою та двома дітьми.

Співак орендує квартиру в столиці Франції, оскільки придбати власне житло йому поки що не вдалося - він вклав свої заощадження в Україну.