"Знаю, что я классный". Дорн, умалчивающий войну в Украине, вышел на связь с заявлением

"Я еще жив. Мне 36. Я не умер от наркотиков, моя жена меня не бросила и бабки не закончились - это уже, бл*дь, неплохо. Поздравлять меня не надо, я и так знаю, что я классный", - сказал Дорн.

Также он попросил разрешения лишить его обязательства поздравлять кого-то с их днем рождения.

"Имел я в виду все эти даты в моей жизни, так много людей и так много дат, что я просто, честно говоря, не могу их запомнить. Мне не нужно специальных дат, чтобы выразить человеку, что я о нем думаю. Если у меня в душе просится, я позвоню и скажу это, даже если меня не спрашивают", - высказался Иван.

"Ну зачем нам становиться жертвами маркетинга, мы же взрослые люди, эти подарки, поздравления. Если хотите - позвоните мне в течение года, что вы появляетесь раз в год в мой день рождения", - обратился певец к фолловерам.

Где сейчас Иван Дорн

Дорн живет с семьей в столице Франции, Париже. До начала полномасштабной войны он активно строил карьеру в РФ. Однако после начала большой войны осудил действия России и прекратил там работать.

Впрочем, соотечественники хорошо помнят его скандальные заявления, сделанные еще задолго до 24 февраля 2022 года.

К примеру, в 2017-м в интервью Юрию Дудю Дорн называл украинцев и россиян "братьями", которых связывают исключительно дружеские отношения.

Иван Дорн (фото: instagram.com/dorn_ivan)

Аннексию Крыма и начало российско-украинской войны на Донбассе он сравнивал со «ссорой между старшим и младшим братьями», выражая надежду, что «скоро все помирятся».

А уже в 2023 году он записал видеообращение на украинском языке и назвал себя "не идеальным украинцем".

"Недавно просматривал Дудя, чтобы выяснить, насколько грубо я там звучу. Да, грубо. И это меня тоже научило многому. Поэтому извиняюсь за это. Также извиняюсь за то, что я сделал это только через 5 лет. Наверное, должно было пройти столько времени, чтобы все это признать, осмыслить, осознать. Знайте, что я с Украиной, я украинец. Я горжусь тем, что я украинец и всегда гордился", - сказал артист.

После 2022 года Иван выпустил несколько песен на украинском языке, но его репутация снова пострадала, когда стало известно, что в новогоднюю ночь 2024 года он выступал на Бали для российской аудитории.

Иван Дорн (фото: instagram.com/dorn_ivan)

Сейчас исполнитель редко высказывается публично о войне в Украине, избегая острых вопросов и сложных тем.

В феврале 2024 года он приехал в Ташкент (Узбекистан), где в интервью российскому журналисту Сергею Штолю сообщил, что сейчас проживает в Париже вместе с женой Анастасией Новиковой и двумя детьми.

Певец арендует квартиру в столице Франции, поскольку приобрести собственное жилье ему пока не удалось - он вложил свои сбережения в Украину.