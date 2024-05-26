Знайомі з 1 класу: дивіться, як виглядає красуня-дружина Артема Довбика

Український футболіст Артем Довбик, який повернувся в лідери бомбардирів Ла Ліги, вже багато років не холостяк. Серце спортсмена підкорила Юлія, яка у 2022 році народила від нього донечку.
Як виглядає дружина Довбика, а також що відомо про їхні стосунки, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Юлія пригадувала, що знала майбутню зірку футболу ще з 1 класу. Вони разом навчалися та навіть сиділи разом. Втім, стосунки пари почали розвиватися не у школі.
Юлія та Артем почали зустрічатися, коли дівчина навчалася в на першому курсі. Втім, тоді також не склалося. Доля вирішила, що парі ще не час будувати серйозні стосунки.
Дружина Довбика (фото: instagram.com/yuliia.dovbyk)
Артем поїхав у Дніпро, де підписав контракт з ФК, а Юля вирушила до Києва, там вона навчалася. А вже коли дівчина була на третьому курсі, їхні стосунки стали серйознішими.
Довбик та його родина (фото: instagram.com/yuliia.dovbyk)
А у грудні 2019 Довбик освідчився. Він подарував Юлії обручку і вона сказала "так". Вже у червні 2020 року футболіст та його обраниця одружилися.
Довбик та його кохана (фото: instagram.com/yuliia.dovbyk)
Юлія завжди підтримує Артема, хоча визнає, що не все розуміє у футболі. Втім, Довбик часто з нею радиться. Разом вони мандрують та нерідко діляться спільними фото.
Як виглядає дружина Довбика (фото: instagram.com/yuliia.dovbyk)
Втім, Юлія не прагне до популярності. Вона навіть закривала акаунт в Instagram та не намагалася "набити" підписників завдяки фото з відомим чоловіком.
Згодом дівчина завагітніла. Час очікування на первістка, як помітно на фото, був щасливим.
У серпні 2022 року дружина Довбика народила донечку. Дівчинку назвали Кірою.
Довбик та його родина (фото: instagram.com/yuliia.dovbyk)
Після пологів Юлія швидко повернулася у форму. Вона нерідко демонструє стильні наряди та хизується стрункими формами. Дружина Довбика в усьому його підтримує, а також публічно висловлюється про нього з теплом та великим коханням.
Дружина та дитина Довбика (фото: instagram.com/yuliia.dovbyk)
До слова, раніше ми вже розповідали, що Віктор Розовий після важкого поранення показався в інвалідному візку.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, як виглядають сини Усика.
Під час написання матеріалу було використано джерела: Вікіпедія, інтерв'ю дружини Довбика для шоу "Твій день", її Instagram-сторінка.