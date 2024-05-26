Знайомі з 1 класу: дивіться, як виглядає красуня-дружина Артема Довбика

Як почалися стосунки Довбика та його обраниці

Юлія пригадувала, що знала майбутню зірку футболу ще з 1 класу. Вони разом навчалися та навіть сиділи разом. Втім, стосунки пари почали розвиватися не у школі.

Юлія та Артем почали зустрічатися, коли дівчина навчалася в на першому курсі. Втім, тоді також не склалося. Доля вирішила, що парі ще не час будувати серйозні стосунки.

Дружина Довбика (фото: instagram.com/yuliia.dovbyk)

Артем поїхав у Дніпро, де підписав контракт з ФК, а Юля вирушила до Києва, там вона навчалася. А вже коли дівчина була на третьому курсі, їхні стосунки стали серйознішими.

Довбик та його родина (фото: instagram.com/yuliia.dovbyk)

А у грудні 2019 Довбик освідчився. Він подарував Юлії обручку і вона сказала "так". Вже у червні 2020 року футболіст та його обраниця одружилися.

Довбик та його кохана (фото: instagram.com/yuliia.dovbyk)

Юлія завжди підтримує Артема, хоча визнає, що не все розуміє у футболі. Втім, Довбик часто з нею радиться. Разом вони мандрують та нерідко діляться спільними фото.

Як виглядає дружина Довбика (фото: instagram.com/yuliia.dovbyk)

Втім, Юлія не прагне до популярності. Вона навіть закривала акаунт в Instagram та не намагалася "набити" підписників завдяки фото з відомим чоловіком.

Згодом дівчина завагітніла. Час очікування на первістка, як помітно на фото, був щасливим.

У серпні 2022 року дружина Довбика народила донечку. Дівчинку назвали Кірою.





Довбик та його родина (фото: instagram.com/yuliia.dovbyk)

Після пологів Юлія швидко повернулася у форму. Вона нерідко демонструє стильні наряди та хизується стрункими формами. Дружина Довбика в усьому його підтримує, а також публічно висловлюється про нього з теплом та великим коханням.

Дружина та дитина Довбика (фото: instagram.com/yuliia.dovbyk)