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Знакомы с 1 класса: смотрите, как выглядит жена-красавица Артема Довбика

Кто жена Довбика (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Вернувшийся в лидеры бомбардиров Ла Лиги украинский футболист Артем Довбик уже много лет не холостяк. Сердце спортсмена покорила Юлия, которая в 2022 году родила от него дочь.

Как выглядит жена Довбика, а также, что известно об их отношениях, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Как начались отношения Довбика и его избранницы

Юлия вспоминала, что знала будущую звезду футбола еще с 1 класса. Они вместе учились и даже сидели вместе. Впрочем, отношения пары начали развиваться не в школе.

Юлия и Артем начали встречаться, когда девушка училась на первом курсе. Впрочем, тогда тоже не сложилось. Судьба решила, что паре еще не время строить серьезные отношения.

Жена Довбика (фото: instagram.com/yuliia.dovbyk)

Артем уехал в Днепр, где подписал контракт с ФК, а Юля отправилась в Киев, там она училась. А когда девушка была на третьем курсе, их отношения стали серьезнее.

Довбик и его семья (фото: instagram.com/yuliia.dovbyk)

А в декабре 2019 года Довбик сделал ей предложение. Он подарил Юлии кольцо и она сказала "да". Уже в июне 2020 года футболист и его избранница поженились.

Довбик и его возлюбленная (фото: instagram.com/yuliia.dovbyk)

Юлия всегда поддерживает Артема, хотя признает, что не все понимает в футболе. Впрочем, Довбик часто с ней советуется. Вместе они путешествуют и часто делятся общими фотографиями.

Как выглядит супруга Довбика (фото: instagram.com/yuliia.dovbyk)

Впрочем, Юлия не стремится к популярности. Она даже закрывала аккаунт в Instagram и не пыталась "набить" подписчиков благодаря фото со знаменитым мужем.

Впоследствии девушка забеременела. Время ожидания первенца, как заметно на фото, было счастливым.

В августе 2022 года жена Довбика родила дочь. Девочку назвали Кирой.


Довбик и его семья (фото: instagram.com/yuliia.dovbyk)

После родов Юлия быстро вернулась в форму. Она нередко демонстрирует стильные наряды и хвастается стройными формами. Жена Довбика во всем его поддерживает, а также публично высказывается о нем с теплом и большой любовью.

Жена и ребенок Довбика (фото: instagram.com/yuliia.dovbyk)

К слову, раньше мы уже рассказывали, что Виктор Розовый после тяжелого ранения показался в инвалидной коляске.

Кроме этого, недавно стало известно, как выглядят сыновья Усика.

При написании материала были использованы источники: Википедия, интервью жены Довбика для шоу "Твій день", ее Instagram-страница.

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