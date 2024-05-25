Довбик із хет-триком у розгромі повернувся в лідери бомбардирів Ла Ліги: відео

Українці Віктор Циганков і Артем Довбик були на провідних ролях у складі іспанської "Жирони", яка в останньому турі чемпіонату Іспанії розтрощила "Гранаду".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Іспанія, Ла Ліга, 38-й тур

"Жирона" – "Гранада" – 7:0

Голи: Е. Гарсія, 30, Циганков, 33, 54, Довбик, 44, 75, 90 (два – пенальті), Стуані, 78

Вилучення: Пельїстрі, 61 (Г, друга жовта картка)

Каталонці відкрили рахунок на 30-й хвилині, коли Ерік Гарсія головою завершив комбінацію після кутового. Далі подвоїв перевагу господарів Циганков, який у дотик замкнув простріл Гутьєрреса. Перед перервою Довбик реалізував одинадцятиметровий за фол на Порту.

На старті другої половини "Жирона" забила вчетверте. Це Циганков переправив у незахищені ворота передачу Савіо. Новий спалах активності припав на фінальні чверть години. Для початку Довбик вирвався на побачення з кіпером і елегантно підсік у дальній кут.

Далі українець головою асистував ветерану Стуані. Останнє ж слово в двобої було за Довбиком. На 90-й хвилині форвард збірної України впевнено виконав другий пенальті за матч. Хет-трик дозволив Довбику повернутися в лідери перегонів бомбардирів за трофеєм Пічічі (24 м'ячі), хоча конкуренти ще зіграють в суботу-неділю.

"Жирона" ж завершила сезон на 3-й сходинці Ла Ліги. Каталонці здобули 25 перемог і набрали 81 очко, тож змагатимуться в Лізі чемпіонів. Тим часом "Гранада" вилетіла до Сегунди.