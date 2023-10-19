Знайдіть дитині репетитора. 200-бальниці на НМТ дали поради щодо успішного складання іспиту

Що допоможе успішно скласти іспит

Наталя мала в школі середні оцінки, але мала на меті відмінно скласти НМТ. Катерина так само проявляла наполегливість, що й допомогло їй під час підготовки.

Обидві випускниці зазначають, що додатково займалися з репетиторами. Так, іноді на це може бути складно знайти час, але готуватися самотужки може бути ще важче. Коли поряд є людина, яка може пояснити та підтримати, проходити цей шлях легше.

При цьому Катерина додає, що не важлива форма заняття - офлайн чи онлайн - адже обидві з них є ефективними. Вона також радить брати репетитора саме для тих предметів, де потрібні пояснення, як-от математика чи українська мова.

Наталя радить не відкладати підготовку до іспиту на потім. Менше часу створює обмеження та додатковий стрес, що навряд чи допоможе під час самого іспиту. Емоційна рівновага також відіграє важливу роль.

Випускниці радять починати підготовку з вересня та планувати хоча б по одному заняттю на тиждень. Водночас не забувайте повторювати вивчений матеріал. Можете розробити власну схему повторення, наприклад, після кожної теми чи щомісяця.

Катерина запевняє, що дуже важливо виконувати якомога більше тестів ЗНО/НМТ минулих років. Так ви ознайомитеся зі структурою тестів, зрозумієте їхню логіку.

"Не ставтесь до цього всього надто серйозно. Життя як тривало до НМТ, так і продовжуватиметься після нього, і як ви складете - насправді не так і важливо: куди важливіше знайти себе, своє хобі, те, що приносить задоволення. І для цього не завжди потрібна вища освіта", - підсумовують 200-бальниці.

Головне про вступну кампанію 2024

Наступного року НМТ пройде у форматі 3+1, де три предмети є обов'язковими, а один - на вибір. До обов'язкових належать:

українська мова

історія України (від 16 століття до сьогодні)

математика

Серед предметів на вибір з'явиться окремо українська література, а також знову введуть географію.

Оскільки все тестування учасники складають в один день, вони працюватимуть над завданнями з перервою. Схема така: дві години робота над тестом - перерва - знову дві години роботи.

Тобто загалом тестування триватиме чотири години з короткою перервою.

У 2024 році тестування НМТ може розпочатися у травні, тому відповідно й реєстрація розпочнеться раніше.

Через те, що тест стане довшим, дві зміни складання, ймовірно, не буде. Календарі процедури НМТ також з'являться пізніше.