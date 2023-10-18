Абітурієнтам зробили важливе оголошення про іспити у 2024 році: що важливо знати

Випускники шкіл уже починають підготовку до національного мультипредметного тесту 2024 (НМТ). До складання української мови можна підготуватися за торішніми програмами ЗНО. Проте багатьох абітурієнтів могло хвилювати запитання стосовно правопису.

РБК-Україна (проєкт Styler) дає на нього відповідь, посилаючись на коментар заступника директора УЦОЯО Василя Терещенка для Osvita.ua .

За яким правописом складати НМТ з української мови

У 2024 році блок завдань з української мови не передбачатиме завдань на ті норми, які зазнали змін згідно з новим правописом. Тобто наступного навчального року іспити відбудуться за старим правописом.

Зауважимо, що 2024 рік стане останнім роком, коли завдання НМТ з української мови будуть укладатись за старим правописом. Таким чином з 2025 року завдання іспитів будуть укладати відповідно до нової редакції правопису.

Як змінився правопис

22 травня 2019 року Кабмін ухвалив нову редакцію Українського правопису. Вона передбачає такі найголовніші зміни:

"проєкт" замість "проект"

частку "пів" можна писати окремо

частки "міні", "веб", "віце", "мега" та всі інші пишемо разом

"священник" варто писати з двома "н"

можна вживати дві форми "ірій" та "ирій", "ірод" та "ирод", проте лише "індик"

З'явилися також слова, які мають дві повноправні форми:

аудієнція та авдієнція

лауреат та лавреат

аудиторія та авдиторія

кафедра і катедра

ефір і етер

міф і міт

Борисфен і Бористен

радості та радости, любові й любови

Крім того, новий правопис передбачає активне використання фемінітивів.

Головне про вступну кампанію 2024

Наступного року НМТ пройде у форматі 3+1, де три предмети є обов'язковими, а один - на вибір. До обов'язкових належать:

українська мова

історія України (від 16 століття до сьогодні)

математика

Серед предметів на вибір з'явиться окремо українська література, а також знову введуть географію.

Оскільки все тестування учасники складають в один день, вони працюватимуть над завданнями з перервою. Схема така: дві години робота над тестом - перерва - знову дві години роботи.

Тобто загалом тестування триватиме чотири години з короткою перервою.

У 2024 році тестування НМТ може розпочатися у травні, тому відповідно й реєстрація розпочнеться раніше.

Через те, що тест стане довшим, дві зміни складання, ймовірно, не буде. Календарі процедури НМТ також з'являться пізніше.